İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, cinayetten tutuklandı

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü tabancasıyla vurarak öldüren Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri'den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Celal Yılmaz, dün gece saat 01.00 sıralarında 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, İstanbul Halkalı'daki Polis Lojmanları'nın önünde motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu tabancasıyla vurduğunu bildirdi.



Silahıyla teslim olan Yılmaz, ifadesinde, kendisi gibi polis olan eşiyle, evinin bulunduğu Polis Lojmanları'na otomobiliyle giderken trafik nedeniyle bir motosiklet sürücüsüyle tartıştıklarını belirtti. Bu kişinin, kendilerini evinin bulunduğu Halkalı Polis Lojmanları'na değin takip ettiğini ve evine yaklaştığı sırada motosikletiyle otomobilin önünü kestiğini öne süren Yılmaz, tartışmanın burada da devam ettiğini anlattı.



Kavganın ardından sözlü tehditte bulunarak buradan ayrılan motosiklet sürücüsünün, kendisinin otomobilini park ettiği sırada yeniden geldiğini ve bu kez silah çektiğini ifade eden Yılmaz, kendisinin de silahına davranarak bu kişiyi vurduğunu bildirdi.



Olay yerinde ölen motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nun tabancasının kuru sıkı olduğu belirlenirken, Celal Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

2 ay önce terfi almıştı

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz'ın 2 ay önce terfi aldığı öğrenildi. Yılmaz, geçtiğimiz Haziran ayında Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri ilçe emniyet müdürlüklerinden sorumlu ikinci sınıf emniyet müdürlüğünden birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmişti.