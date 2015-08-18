Emniyet Müdür Yardımcısı'nın vurduğu gencin ailesi konuştu

Küçükçekmece’de trafikte tartıştığı Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz tarafından 3 kurşunla öldürülen 33 yaşındaki Ahmet Sülüşoğlu’nun ağabeyi, “’İlk ifadesinde vuran arkadaş terörist olduğunu zannettim o yüzden vurdum’ demiş. Bu bize çok dokundu” dedi.

Küçükçekmece Halkalı’da tartıştığı Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz tarafından vurularak öldürülen Ahmet Sülüşoğlu'nun ailesi konuştu. Hürriyet’te yer alan habere göre; oğlunun başına, kalbine ve omzuna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirten Mehmet Sülüşoğlu, "Beni karakola çağırdılar. ’Bizimkilerden bir tanesi vurmuş’ dediler. Ahmet hayatta silah taşımaz dedim. Tutanak tuttular" dedi. Ağabey Mecnun Sülüşoğlu da "İlk ifadesinde vuran arkadaş, ’terörist olduğunu zannettim o yüzden vurdum’ demiş. Bu bize çok dokundu" diye konuştu.

Bir benzin istasyonunun marketinde kasiyer olarak çalışan Ahmet Sülüşoğlu’nun TIR şoförü olan ağabeyi Mecnun Sülüşoğlu aile olarak cinayetten 9 saat sonra haberleri olduğunu söyleyerek, "Artık ne olduysa gururuna yediremeyip önünü kesmiş arabanın. Tartışmaya başlamışlar, polisin silahını görmüş, gidip kuru sıkı bir silah bulmuş. Çok tahrik olduğundan şüpheleniyoruz. Normalde o mizaca sahip bir insan değil" diye konuştu.

Kardeşini müzik dinlemeyi seven, hayvan sevgisi olan, sakin, sessiz, sabıkası olmayan normal bir insan olarak tarif eden Mecnun Sülüşoğlu, kendilerini en çok üzenin Emniyet Müdürü’nün cinayetin ardından verdiği ilk ifadede kardeşini terörist olarak suçlanması olduğunu söyledi. Mecnun Sülüşoğlu, "İlk ifadesinde vuran arkadaş, ’terörist olduğunu zannettim o yüzden vurdum’ demiş. Bu bize çok dokundu. Kamera kayıtları olduğunu düşünmüş olacak ki, tekrardan ifadesini değiştirmiş" diye konuştu.

Ahmet’in kendi elinde büyüdüğünü söyleyen yengesi Serpil Sülüşoğlu, "Birileri yaptıklarını saklamak istiyor. Terör olarak gösterip kendi paçalarını sıvamaya çalışıyorlar. Madem öyle zannediyorsunuz. Yaralayın. Alın sorgulayın, arkasındaki gücü bulun. Vuran kişi ıskalayacak bir kişi değil ki, direkt hedefe, kalbine ateş etmiş. Ayağından vurabilirdi" dedi.