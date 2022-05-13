Emniyet Genel Müdürlüğü'nden eski istihbaratçı Sabri Uzun’a Kaftancıoğlu tepkisi: Ahlâksızlık!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yargıtay tarafından hapis cezaları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek veren eski EGM İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’a tepki gösterdi.

Eski polis Sabri Uzun, Yargıtay’ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Twitter paylaşımında, "Sn. Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" yazdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter sayfasından Sabri Uzun'un paylaşımı paylaşıldı ve şu tepki gösterildi:

"İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir AHLAKSIZLIĞI kabul edilemez."

Paylaşımın altında, "EGM İstihbarat Başkanlığı" imzası da atıldı.

TIKLAYIN - EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!