EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
13 Mayıs 2022 08:06
119
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yargıtay tarafından hapis cezaları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek veren eski EGM İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’a tepki gösterdi.
219
Sabri Uzun'un paylaşımı alıntılandı ve ""İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir AHLAKSIZLIĞI kabul edilemez" yazıldı.
319
EGM'nin Sabri Uzun'a yanıtına Twitter'dan tepkiler geldi
419
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
519
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
619
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
719
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
819
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
919
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1019
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1119
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1219
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1319
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1419
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1519
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1619
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1719
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1819
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
1919
EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!
© Tüm hakları saklıdır.