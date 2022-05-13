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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

13 Mayıs 2022 08:06

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yargıtay tarafından hapis cezaları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek veren eski EGM İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’a tepki gösterdi.

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Sabri Uzun'un paylaşımı alıntılandı ve ""İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir AHLAKSIZLIĞI kabul edilemez" yazıldı.

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EGM'nin Sabri Uzun'a yanıtına Twitter'dan tepkiler geldi

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

1519

EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

1819

EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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EGM'nin Kaftancıoğlu'na destek olan eski istihbaratçı Sabri Uzun'a yanıtı, tepki çekti: Devletin içine düşürüldüğü içler acısı halin vesikası!

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