Emirgan'daki kesilen ağaçla ilgili İBB açıklama yaptı: Kurumuştu

Emirgan’daki MADO adlı restoranın manzarasını kapattığı gerekçesiyle kesildiği iddia edilen ağaçlarla ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı İhsan Şimşek, Emirgan'da kesilen ağaca ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kesilen dişbudak ağacının iki yıl önce kurumaya başladığı ve tüm çabalara rağmen hayata döndürülemediği için kesildiği belirtildi. İBB yetkilileri, daha önce de ağacın yol genişletme çalışmaları kapsamında kesildiğini açıklamıştı.

Emirgan sahilindeki ağaçların kesilmesi, çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çekmiş ve sosyal medyada, ağaçların Mado’nun manzarasını kapattıkları gerekçesiyle kesildiği öne sürülmüştü. Kesilen ağaçların yerine, bir süre sonra belediye görevlileri tarafından fidan dikilmiş, ancak görevliler konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

'Anıtsal değeri olmayan dişbudak ağacı iki yıl evvel kurumaya başlamıştı'

Basında çıkan iddiaları yalanlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanı İhsan Şimşek, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak görevlerimizden birisi de ağaçları kontrol etmek. Bu ağaçları korurken vatandaşların can güvenliğini de sağlamak belediyemizin görevlerinden bir tanesi.

Emirgan'da yapılan bu çalışmada herhangi bir anıtsal değeri olmayan dişbudak ağacı iki yıl evvel kurumaya başlamıştı. Hayata döndürebilmek için belirli ilaçlamalar ve budamalar yapıldı. Çalışmalardan cevap alınamadı ve kurudu. Ekiplerimiz, orman mühendislerimiz ve orman fakültesinden hocalarının da gelip incelemesinden sonra kaldırıldı. Bu sabah da yerine sahil kesimlerine uygun, tuz baskısına uygun, 20 yaşında bir ılgın ağacı dikildi. Bu çalışma İstanbul'da ve bütün şehirlerde uygulanan bir çalışmadır."