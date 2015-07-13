Emirgan'da ağaç kesimi tepkiye yol açtı

İstanbul Boğazı’nın Emirgan tarafında yetişkin iki ağacın kesildiğini gören vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Ağaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahil yolunu genişletme için kestiği öne sürüldü. Ağaçların kesildiği yerin tam karşısında bulunan Mado'nun manzarayı engelliyor gerekçesiyle böyle bir talepte bulunduğu da iddialar arasında.

Ağaçların kesen ve elektrikli testereyle parçalayan işçilerin kıyafetlerinin arkasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazıyordu.