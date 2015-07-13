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Çevre

Emirgan sahilinde kesilen asırlık ağacın yerine fidan dikildi

Belediye ekipleri, Emirgan sahilindeki bir restoranın manzarasını kapattığı gerekçesiyle asırlık çınar ağacını kesmişti

13 Temmuz 2015 16:48

Sarıyer Emirgan sahilindeki asırlık çınar ağacının Emirgan Mado adlı restoranın manzarasını kapattığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kesildiği iddia edildi. Tepkiler üzerine kesilen ağacın yerine fidan dikildi.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, konuyla ilgili çıkan haberlerde, belediye görevlilerinin, ağacı yol çalışması nedeniyle kestiklerini söylediği belirtilmişti. 

Olayın basına yansımasıyla vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde sökülen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikti.

Ağaçları dikmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, konuyla ilgili bilgi vermedi.

ETİKETLER

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