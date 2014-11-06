Emir Sarıgül yetkilerini geri aldı, görevine döndü

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün yetkilerini geri verdi. Başkan İnönü, "30 Mart 2014 günü,göreve geldiğimizde başkan vekili ve koordinatör başkan yardımcısı olarak yetkilendirilen Emir Sarıgül hâlâ Kültür Sanat Sosyal İşler,Dış İlişkiler, Özel Kalem ve Basın Yayın Müdürlüklerimizden sorumlu başkan vekilidir. Kendisiyle birlikte kararlı, verimli ve uyumlu bir çalışma birlikteliği sergiliyoruz" dedi.

Ercan Sarıkaya'nın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü asıl operasyonu dün yaptı. Eski Başkan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül’ün yetkilerini elinden almıştı.



Ona bağlı bağlı müdürlükleri kendisine bağlayan İnönü, Sarıgül'ün yetki alanında sadece başkan yardımcısı görevini ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü bırakmıştı. Hayri İnönü, görevden almaları bir operasyon olmadığını, yorulan müdürlerin görev değişim olduğunu savunmuştu.

Görevden almalar sonrası Emir Sarıgül'ün kendisine yakın 20 meclis üyesi ile toplantı yapıp durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda Meclis üyeleriyle birlikte hareket etme kararı aldığı öğrenildi.

Yetkilerini geri verdi

Sürpriz açıklama ise akşam saatlerinde geldi. Başkan İnönü, Emir Sarıgül'ün yetiklerini geri verdiğini açıkladı. İnönü şöyle konuştu:

"Sarıgül'le bugün biraraya geldik. Görüşmemizin neticesinde kendisinin yetkilerini iade etme kararını verdim. İlgili müdürlükler kendisine bağlı olacak. Ayrıca, görevden aldığım 21 müdürün yerine de atamalar yaptım. Müdürlerin bazılarını başka görevlere atadım, bazılarının yerine ise yeni isimleri görevlendirdim. Sayın Sarıgül'le bir sorunumuz yok. Kendisiyle birlikte kararlı, verimli ve uyumlu bir çalışma birlikteliği sergiliyoruz."