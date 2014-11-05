Şişli Belediyesi'nde 'Sarıgül' operasyonu

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, belediye operasyona başladı. Dün 21 birimin müdürünü görevden alan İnönü, bugün de eski başkan Mustafa Sarıgül'ün oğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün yetkilerini elinden aldı. Emir Sarıgül'e bağlı 6 şube müdürlüğü vardı. İnönü Sarıgül'e bağlı olan 6 birimi kendisine bağladı. Böylelikle belediye başkan yardımcısı görevine devam eden Emir Sarıgül'e bağlı hiçbir birim kalmamış oluyor.

Radikal’de yer alan habere göre, Emir Sarıgül'ün yetkisinden alınan şube müdürlükleri arasında Dış ilişkiler, Kültür İşleri, Halkla İlişkiler, Özel Kalem, Park ve Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri gibi 'en yüksek bütçeli' müdürlükler bulunuyordu. Emir Sarıgül, 30 Mart Yerel Seçimleri'nde Şişli Belediyesi Meclis Üyeliği'ne 4'ncü sıradan seçilmiş ve Şişli Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hayri İnönü tarafından başkan yardımcılığının yanı sıra başka bir belediyede bulunmayan "Başkan Vekili" ve "Koordinatör Başkan Yardımcılığı" pozisyonlarına atanmıştı.

İnönü operasyonla ilgili konuştu:

Yorulanlar var değişiklik yapıyorum

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, belediye içinde yaptığı operasyonla ilgili konuştu. Belediye içinde müdürler arasında yorulanlar olduğunu bu nedenle değişiklik ihtiyacı hissettiğini söyleyerek "Yapılan değişiklikler öyle abartılacak değişiklikler değil. Çok farklı yansıtılmaya çalışılıyor ama bekleyin göreceksiniz. Yapılan bir operasyon değil görev değişimi. Bunu bir 'Sarıgül operasyonu' olarak yansıtmaya çalışanlar Sarıgül ile aramı açmaya çalışanlardır. Kurumların başına dışarıdan bir atama yapmayacağım. Kurum içinden yani yine Sarıgül döneminden gelen ekip içerisinden atama olacak. Görev değişiklikleri yapıyoruz. Emir Sarıgül'e bağlı birimler çok da önemli değildi. Onu da operasyonun parçası olarak görmek doğru değil. Zaten başkan yardımcılığı devam ediyor" diye konuştu.