Emekliye zam için kritik gün

Aynı statüde emekli olanların maaşları arasındaki farklılıkları gidermek için açılan davalardan birinde bugün karar çıkabilir. 2000'den sonra emekli olanlar için bir adım atılırsa, maaşların aylık 350 liraya kadar artması gündeme gelecek.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı yapılması için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından Ankara İş Mahkemesi'nde açılan intibak davasının son duruşmasında bugün karar çıkması bekleniyor.

2000 sonrası emekli olmuş yaklaşık 7,5 milyon kişiyi ilgilendiren intibakla ilgili bir diğer davada da karar duruşması 29 Nisan'da yapılacak. Bu iki dava emekliler lehine sonuçlanırsa hükümetin konuyla ilgili genel bir düzenleme yapması ihtiyacı ortaya çıkacak.

NTV'nin haberine göre, bu davalar bireysel davalar olmadığı ve genel olarak 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiği yönünde olduğu için kararların olumlu olması halinde büyük etki yaratması söz konusu olacaktır.





Az alanların mağduriyetleri gideriliyor

İntibak sayesinde emekli oldukları tarihteki emekli aylığı hesaplama yöntemlerinin farklı olması nedeniyle emeklilere farklı emekli maaşı bağlanmasına son verilmiş oluyor. Yalnızca emekli oldukları tarihteki hesaplamanın farklı olması nedeniyle daha düşük emekli aylığı alan kişilerin mağduriyeti de bu sayede giderilmiş oluyor.



En az 200 TL artış gelebilir

2000 öncesi emekli olmuş kişiler intibak uygulaması sonrasında 200 ila 355 TL arasında değişen oranlarda iyileştirmelerle karşılaşmıştı. Yeni intibak uygulaması sonrası da aynı oranda iyileştirmeler hayata geçebilir. Bu nedenle emeklilerin maaşlarında önemli artışlar söz konusu olabilir. Yaklaşık 7,5 milyon emekli bu konuda hayata geçirilecek yeni düzenlemeyi bekliyor.

Diğer yandan yeni intibak uygulamasının yalnızca işçi emeklilerini değil, Bağ – Kur’luları da kapsaması gerekiyor. İşçi emeklilerinden 2000 öncesi emekli olanlar bir önceki intibaktan yararlanmışlardı. Fakat Bağ-Kur’lular intibaktan hiç yararlanamadılar.