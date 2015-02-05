Emekliler büyük daireleri boşaltsın talebi



Yüksek tirajlı "Bild" gazetesinin haberine göre, IG Bau Sendikası Başkanı Robert Feiger, birçok emeklinin ihtiyaç duymamasına rağmen ilerleyen yaşlarında büyük dairelerde oturmaya devam ettiğini söyledi.

Feiger, sözkonusu emeklilerin 5 bin euroyu bulacak teşvik primi sistemiyle daha küçük dairelere taşınmasının sağlanabileceğini, bunun da çok çocuklu ailelerin konut sıkıntısının çözümüne katkı sunacağını savundu.

Teşvik priminin taşınma, boya ve tadilat giderlerinin karşılanmasında kullanılacağını kaydeden sendikacı Feiger, "Taşınma hem maliyetli hem de organizasyon açısından birçok külfeti var. Devlet burada emekliye destek vermeli" dedi.

Almanya Sosyal Dernekler Birliği (SOVD) Başkanı Adolf Bauer, "önerinin kişiye bağlı olarak anlamlı olabileceğini" söyledi. Bauer, "buna karşılık kimsenin dairesinden taşınma mecburiyeti hissetmemesi gerektiği" uyarısında bulundu.