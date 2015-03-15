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Ekonomi

Yargıtay'dan bütün emeklilere emsal olacak karar

2000 yılında emekli olan Haci Uçar'ın, maaşının aylık 300 lira eksik hesaplandığı ortaya çıktı

15 Mart 2015 11:08

Yargıtay, 2000 yılında emekli olan ve maaşı eksik hesaplanan bir emeklinin yaptığı başvuru üzerine yapılan incelemede maaşının 300 TL eksik hesaplandığına karar verdi. Bu kararın benzeri durumda olan yüzbinlerce kişiye emsal olabileceği belirtiliyor.

 Yargıtay, 2000 yılında emekli olan bir çalışanın aylık maaşının yanlış yöntem nedeniyle 300 lira eksik hesaplandığına karar verdi Elazığ’da bir emeklinin açtığı aylık hesaplama sistemi davası, milyonlarca emekliyi sevindirecek bir sonuçla karara bağlandı.

 

‘Emsal teşkil edecek’

 

2000 yılında emekli olan Haci Uçar'ın, yaşlılık aylığı hesaplama sistemiyle ilgili açtığı dava hakkında bilgi veren avukat Kemal Çelebi, bu dava ile müvekkilinin maaşının aylık 300 liradan fazla eksik hesaplandığının ortaya çıktığını söyledi.  Çelebi ayrıca, müvekkilinin geçen süre içerisinde toplamda 37 bin lira alacaklı olduğunun Yargıtay tarafından emsal teşkil edecek şekilde karara bağlandığını söyledi. Emsal teşkil eden bu dava nedeniyle bu kapsamdaki her işçinin maaşında farklı oranlarda yansıma olabileceğini belirten avukat Çelebi, şöyle devam etti: "Bir işçi aylık 300, 400 hatta 500 lira bile fark alabilir. Yargıtay verdiği karar sonrasında yine bilirkişi raporları alınacaktır ama böylesine çok önemli rakamlar ortaya çıkabilir. Yagıtay bu kararı verdiği için temyize gidilse bile değişme ihtimali çok zayıftır."

 

Sistem yasayla değişti

 

Davanın temeliyle ilgili de hatırlatma yapan Çelebi, 31 Aralık 1999'a kadar yaşlılık aylıkları hesabında katsayı esasına dayalı gösterge sistemi uygulandığını, ancak 4447 Sayılı Yasa ile anılan maddede değişiklik yapıldığını, bu sistemden 1 Ocak 2000 itibariyle vazgeçildiğini söyledi.

 

Çalişan lehine karar

 

Avukat Çelebi, 2000 yılı sonrası emekli olanların yaşlılık aylıklarının hesabında çalışılan süre, gelişme hızı, ödenen prim ve sair gibi unsurların gözetilmesi ve emeklilerin lehine olan yeni hesaplama sisteminin göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Çelebi, müvekkiliyle ilgili Yargıtay kararının yaşlılık aylıklarının tespitinde nasıl bir hesaplama sistemi yapılacağını ayrıntılarıyla ortaya koyduğunu söyledi. 

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