Emeklilere 600 lira banka promosyonu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere de banka promosyonu verilmesi çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyleyerek “Emeklileri sevindireceğiz" dedi. Bankaların tekliflerini 500-600 liraya kadar çıkardıkları öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre emeklilere maaş hesaplarının olduğu bankalardan promosyon verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Promosyon için geçen hafta "Çalışma son aşamaya geldi" diyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, önceki gün de bu konuda emeklileri sevindireceklerini söyledi. Ağbal, "2002'den bu yana SSK işçi emekli aylığı nominal olarak yüzde 402, reel olarak yüzde 64 artış gösterdi. Bağ- Kur esnaf emekli aylığı yüzde 678, reel olarak yüzde 153, Emekli Sandığı emekli aylığı nominal yüzde 329, reel olarak yüzde 40.3 arttı. Promosyon çalışmaları sonuçlandığında da inşallah emeklilerimizi bir defa daha memnun eder, sevindiririz" diye konuştu.

"Yaza kadar tamam"

Promosyon için bankalarla pazarlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, hem kamu bankalarıyla hem de özel bankalarla birbiri ardına masaya oturuyor. Edinilen bilgiye göre; bankalar tekliflerini 3 yıllık dönem için 500-600 liraya çıkardı. Pazarlıklarla bu rakamın daha da artırılması için çalışılıyor. Bankaların son teklifleri merakla beklenirken, uygulamanın yaza kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bankalarla anlaşmanın sağlanmasının ardından uygulama için Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla protokol imzalayacak. Emekliler de böylece banka promosyonuna kavuşacak. Emeklilerin maaşlarının yüzde 80'ini kamu bankaları ödüyor. Bu nedenle de kamu bankaları ile promosyon anlaşması büyük önem taşıyor. Özel bankaların payı ise yüzde 10'larda.

"Emeklilik maaşından kesinti yok"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, emekli maaşlarından yüzde 15'lik gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi. Bir soru önergesini yanıtlayan Ağbal, "SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları enflasyona bağlı olarak yapılacak artışların dışında ayrıca 2016 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere 100 TL daha artırılmıştır. Buna göre, enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşen emekli aylıklarındaki reel artışların emeklilerin satın alma güçlerini artırdığı görülmekte olup, emekli maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılmasına yönelik herhangi bir çalışmamız da bulunmamaktadır" dedi. Ağbal, "Kamu görevlilerinin tamamının maaş ve ücretleri ile memur emeklilerinin aylıklarında Temmuz'da ise yüzde 5 zam yapılacaktır" diye konuştu.