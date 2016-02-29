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Ekonomi

Memura 'yıpranma hakkı'ndan erken emeklilik

Başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı kamu görevlilerine erken emeklilik imkanı için çalışmaların Ekim'de Meclis'ten geçmesi bekleniyor

29 Şubat 2016 18:21

Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu bazı kamu görevlilerine erken emeklilik imkanı getirecek olan çalışmaların Ekim ayında Meclis'e gönderilmesi planlanıyor. Düzenlemeyle bazı hizmet kollarında her 5 yıllık çalışma için 1 yıl yıpranma hakkı tanınarak çalışanların erken emekli olabilmesi sağlanacak.

Star’ın haberine göre, hükümetin bir süre önce sağlık çalışanlarına erken emeklilik olanağı sağlanacağı sözü vermesinin ardından hemen her hizmet kolundan benzer talepler geldi.

Geçen Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde de masaya yatırılan konu hakkında çalışmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. Hangi hizmet kollarında ve kimlere ne şekilde fiili hizmet zammı verileceğine çalışmaların sonucunda hazırlanacak raporun kanun tasarısı haline getirilerek Ekim’de Meclis'e sunulması bekleniyor.

Erken emeklilik getirilecek alanların başında sağlık yer alıyor. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kimlerin hangi şartlarla ve süreyle fiili hizmet zammından (yıpranma payı) yararlandırılacağı hususu, komisyon tarafından ele alınacak. Sağlık çalışanlarına 5 yıllık çalışmaya 1 yıl yıpranma hakkı tanınması bekleniyor.

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