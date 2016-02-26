30 yıldan fazla hizmeti bulunan emekli memurlara ek ikramiye ödenecek

30 yıldan fazla hizmeti bulunan ve 7 Ocak 2015'ten önce emekli olan memurlara ek ikramiye yolu açıldı. Danıştay 11. Dairesinin kararına göre Emekli Sandığı emeklilerine, 30 yıl üzerindeki hizmet süresine denk gelen ikramiye tutarı ödenecek.

Sabah’ın haberine göre, memurların emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıl sınırı Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmış, karar 7 Ocak 2015'te yürürlüğe girmişti. Karar, bu tarihten sonra emekli olanlara uygulandı. Ancak bu tarihten önce emekli olanlar düzenlemeden yararlanamadı.

Çok sayıda memur emeklisi, soluğu mahkemelerde aldı. Danıştay 11'inci Dairesi'nin aldığı karar, 7 Ocak 2015'ten önce emekli olmuş 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunanları sevindirdi. Danıştay kararına ilişkin 15 gün içinde düzeltmeye gidilmezse karar kesinleşecek.

Bu kapsamda olanlar ikramiye farklarının ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurabilecek. Kurum talebi reddederse dava açılabilecek. Emekli ikramiyesi, emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan aylık bağlamaya esas tutar dikkate alınarak hesaplanacak, ödenmemiş fark, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenecek.

30 yılın üzerinde hizmeti bulunan kişilere emekli oldukları tarihteki aylık bağlama oranı üzerinden hesaplanacak ikramiye tutarı verilecek. 30 yıl önce emekli olmuş kişiye ödenecek ikramiyeye, 30 yıllık faiz değil, başvuru tarihinden itibaren işleyecek faiz eklenecek.