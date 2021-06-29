Elmalı davasının avukatı: Dosyada 3 kişi bulunuyor; anne ve üvey baba istismar suçundan dolayı değil, delilleri karartma suçundan tutuklanmıştı

Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davasında çocukların avukatı olan UCİM Türkiye Hukuk Kooradinatörü Gülşah Ekin Taş çocukların, anne ve üvey baba ile dayısının istismarına uğradığını söyledi. Ekim 2020’de görülen davanın ilk duruşmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan anne ve üvey babanın cinsel istismar suçundan değil, delilleri karartma suçundan tutuklandığını ifade eden Taş, çocukların, dede ve teyzelerinin fiziksel şiddetine de uğradığını kaydetti.

TIKLAYIN -Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığI'ndan Elmalı davası hakkında açıklama geldi

Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davasında yargılanan annenin ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılması yeniden gündeme geldi.

TIKLAYIN - Adalet Bakanı Gül'den 'Elmalı davası' açıklaması; HSK, inceleme başlattı

Konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir’e konuşan çocukların avukatı UCİM Türkiye Hukuk Kooradinatörü Gülşah Ekin Taş, olayın babaannenin ihbarıyla ortaya çıktığını belirterek “Bu aslında çok uzun bir süreç. Aile boşanmış bir aile. Kız çocuğu annenin yanında yaşıyor, oğlan çocuğu da babanın yanında yaşıyor. İstismarcı anne de sonradan evleniyor ve aslında hükümlü. Açık cezaevinde olduğu için ara ara dışarı çıkıyor ve eve geliyor. Bir süre sonra kardeşler birbirini görsün diye oğlan çocuğunu kız çocuğunun yanına götürüyorlar. Aslında kız çocuğu yıllardır istismara maruz bırakılıyor ama oğlan çocuğu da maruz bırakıldığında olay ortaya çıkmaya başlıyor. Sonrasında çocuklar babaannenin yanında kalmaya başlıyorlar ve maruz bırakıldıkları istismarı bu aşamada anlatıyorlar. Burada annenin ve üvey babanın nitelikli bir istismarının mevcut olduğu anlaşılıyor ve bu dosya 3 sanıklı bir dosya. Bir de dayının, çocuklara yaptığı istismar mevcut fakat biz çocuğun çocuğa olan istismarı dosyalarına katılmadığımız için 13 yaşında olan bu dayıyı hiç dile getirmedi” dedi.

TIKLAYIN - İki kardeşin resimlerle cinsel istismarı anlattığı Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılması yeniden gündeme geldi

Çocukların, dede ve teyzelerinin de fiziksel şiddetine maruz kaldığını söyleyen Taş, “Babaanne çocukları psikoloğa götürüyor. Psikolog eşliğinde de tüm bu istismarlar, çocukların önceden çizdiği resimler ortaya çıkıyor ve dava bu şekilde başlıyor. Çocuklar dava aşamasından beri babaannelerindeler” diye konuştu.

TIKLAYIN -Taylan Antalyalı'dan Elmalı davası paylaşımı: İstismarın affı olmaz, olamaz!

İlk duruşmanın 14 saat sürdüğünü ve sanık olması gereken kişilerin tanık olduğunu kaydeden Taş, “İlk celse tutuklandılar. Öz annenin savunmasının en dikkat çekici noktalarından biri; büyük olan kardeşin yani oğlan çocuğunun öz babasının dolduruşa geldiği ve iftira attığı yönündeydi. Unuttukları bir şey vardı. Karakolda, savcılıkta ve mahkemede verdikleri beyanlar arasında hiçbir benzerlik yok, her şey çelişkili ! İlk celse biliyorsunuz ki sanıkları sorgulama hakkımız bulunuyor. Verdikleri yanıtların hepsi tutarsızdı. Mahkemenin neden bu sanıkları tutuksuz yargıladığına yönelik hiçbir geçerli veya bilinen neden yok elimizde. Çocukların verdikleri ifadeler ise o kadar net ve anlaşılır ki” dedi.

Davada anne ve üvey babanın tutuksuz yargılandığını hatırlatan Taş, “Sadece ilk celsede, 2020 Ekim ayında tutuklandılar, o da delilleri karartma suçundandı; istismar suçundan dolayı değil.

Bu bilgi kirliliğinin düzeltilmesi lazım. Aylardır tutuksuzlar ve başka çocuklar için tehlike arz ediyorlar. Kendi çocuğuna acımadan ve hiç düşünmeden sistematik bir şekilde nitelikli istismarda bulunan bir anne var ve şu an serbest olması inanılmaz üzücü bir durum” şeklinde konuştu.

Dosyada birçok raporun bulunduğunu söyleyen Taş, çocuklarla ilgili “Yetişkin bir bireyin kullanabileceği ilaçları kullanıyorlar. Kabus görüyorlar. Annelerinin ve üvey babalarının onları kaçırmasından korkuyorlar. Babaanne kimseye güvenmiyor ve çocuklarla birlikte hala. Çocukları görseniz uyku uyuyamazsınız. Bu resimler ne ki ? Bu resimlerin kaç katını yaşadı bu çocuklar” dedi.

Davanın bir sonraki duruşmasının 17 Eylül'de saat 10.00'da, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini ifade eden Taş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bir yargı paketi geliyor ve bu yargı paketi meclisten geçerse istismarcıların yüreğine büyük bir su serpilecek. Bu yargı paketi diyor ki, çocukların beyanı değil; somut deliller esas alınmalıdır. Mesela bir tanığın olması. İstismarın tanığı olur mu ? Suçlular zaten gizli yerler arıyorlar çocukları istismar etmek için. Fiziksel konularla ilgili raporlar somut delil sayılıyor ama ruh sağlıkları ile ilgili raporlar neden sayılmıyor ? Bu yargı paketi istismarcıların önünü açabilir. Suçluların hak ettikleri cezayı alması ve çocukların sağlığı için elimizden geleni yapacağız.”