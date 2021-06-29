Adalet Bakanı Gül'den 'Elmalı davası' açıklaması; HSK, inceleme başlattı
29 Haziran 2021 18:10
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davası ile ilgili "HSK konu hakkında inceleme başlattı" dedi.
Bakan Gül, Twitter'da "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" açıklamasını yaptı.