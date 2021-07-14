Elif Çakır: Bahçeli’ye ve MHP’lilere göre sorun “Serok” denilmesi değil, sorun “Serok”un kime dendiği!

"Bahçeli 'Serok' sözünü PKK ile terör ile bölücülük ile ilişkilendirilebilecek işe yarar bir ifade olarak görseydi, Erdoğan’a 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 yıllarında 'Serok Erdoğan' diye başlar İmralı canisi, PKK, terör işbirlikçisi diye devam ederdi sözlerine. Erdoğan’a da 'Serok' lakabını takardı.

Zira AK Partililer Diyarbakır’da Erdoğan’ı ilk kez Cuma günü 'Biji Serok Erdoğan' sloganıyla karşılamadılar.

Hatta Hendek operasyonlarının devam ettiği dönemde, duvarlara yazdığı 'Biji Serok R.T.E. Reis' sloganının önünde çektirdiği fotoğraflarla Erdoğan’a selam gönderen özel harekat polislerine, güvenlik güçlerine tepki gösterirdi.

Erdoğan’ın bundan hoşnut olmasına tepki gösterirdi. En nihayetinde o dönemler Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretleri yaptığı dönemdi."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki ziyaretinde "Serok Erdoğan" sloganıyla karşılanmıştı.

Başbakan olduğu dönemde Diyarbakır'da "Serok Ahmet" sloganıyla karşılanan Davutoğlu'nu sert sözlerle eleştiren MHP lideri Bahçeli'nin, "Serok Erdoğan" sloganlarına yorumu merak konusuydu.

AKP’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, “Bahçeli bakalım ne diyecek? Bana, ‘Serok’ dendiğinde, Kürt kardeşlerim yıllardır bana ‘Serok Ahmet’ dendiğinde ben teröristlerle iş birliği ediyorum. Cumhurbaşkanın Erdoğan’a ‘Serok’ dendiğinde barış sembolü mü oluyor?” diye sormuştu.

Bahçeli ise Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sonrası yaptığı ilk grup toplantısında Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine vurgu yaptı. Bahçeli, çözüm süreciyle ilgili "asılsız ve tehlikeli söylentiler" olduğunu belirtmiş, "Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın, harman yeri dişlemesin, buzağıyı yanlış yerde aramasın. Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir" demişti.