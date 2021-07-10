Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: Erdoğan’a ‘Serok’ dendiğinde barış sembolü mü oluyor?

AKP’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, dün Diyarbakır’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Serok Erdoğan” diye karşılandığını belirterek, “Bahçeli bakalım ne diyecek? Bana, ‘Serok’ dendiğinde, Kürt kardeşlerim yıllardır bana ‘Serok Ahmet’ dendiğinde ben teröristlerle iş birliği ediyorum. Cumhurbaşkanın Erdoğan’a ‘Serok’ dendiğinde barış sembolü mü oluyor?” diye sordu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Erzurum’da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nın çatlamaya başladığını ileri sürdü.

”Bahçeli, ‘Hey Serok Erdoğan’ diyebilecek mi?”

Sözcü gazetesinden Orhan Bozkurt’un haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde atılan sloganlar üzerinden MHP Lideri Bahçeli’ye seslenen Davutoğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Diyarbakır’daydı. ‘Serok Erdoğan’ diye karşılandı. Ya peki Bahçeli bakalım ne diyecek? Bana, ‘Serok’ dendiğinde, Kürt kardeşlerim yıllardır bana ‘Serok Ahmet’ dendiğinde ben teröristlerle iş birliği ediyorum.

Cumhurbaşkanın Erdoğan’a ‘Serok’ dendiğinde barış sembolü mü oluyor? Erdoğan’a ne diyecek Bahçeli, Cumhurbaşkanına da, ‘Hey Serok Erdoğan’ diyebilecek mi? Herkesi terörist göreceksiniz, Kürtler ‘Serok Ahmet’ dediğinde terörist olacak, ‘Serok Erdoğan’ dediğinde Erdoğan lider olacak. Bu istismardır. Bu istismarın artık bir yerde durması lazım. Ben çok büyük bir dip dalga görüyorum.”

Erdoğan’ın, tabanını kaybettiği için panikte olduğunu ifade eden Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdğan’ın artık gündem belirleyemediğini söyledi.

”Soylu, görevde kaldığı her anda Erdoğan’ın liderliği sarsılıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Soylu’nun görevde kaldığı her an Erdoğan’ın liderliğinin sarsıldığını söyledi. Davutoğlu, “Erdoğan, Soylu’yu iki aydır savunmuyor. Soylu, hakkında hiçbir Ak Partili bir şey söylemedi, söylemiyor. Ama Bahçeli, her hafta Soylu’yu savunuyor. Erdoğan, Soylu’yu görevden almaya kalksa, Bahçeli ile koalisyon bozulacak. Bahçeli bunu biliyor. Görevde kaldığı her an da Erdoğan’ın liderliği sarsılıyor. Çünkü savunamadığı birini bakan olarak görevde tutmak zorunda kalıyor” dedi.

“Bu sefer de Bahçeli ile koalisyon çatlıyor”

Birçok toplantıda Soylu’nun görülmediğini de vurgulayan Davutoğlu, Diyarbakır’da verilen fotoğrafı ise şu cümlelerle değerlendirdi:

“Diyarbakır ziyaretine Soylu katıldı ama Anadolu Ajansı Soylu’nun ismini vermedi. Ama bunlar geçmişte bize karşı bu tür şeyler yapıldığında hepsi bir aradaydılar. Bu ülkenin meşru başbakanına karşı nerede ise basın blokajı uyguladılar. Şimdi birbirlerine düştüler.

“Dolayısı ile bütün bu işaretler Cumhur İttifakının çatlamakta olduğunu gösteriyor. Cumhur İttifakı çatladığı an başka yolu yok, seçim var. Ben söylemiştim.

Bahçeli sürprizleri sever. Bu yaz sonuna doğru sıcak geçecek diye. Bakın işaretleri başladı. Erdoğan Kürt oylarını kaybetmenin telaşı ile Diyarbakır’a gitti ve biraz da bize özenerek aynı ünvanı almaya çalıştı. Ama bu sefer de Bahçeli ile koalisyon çatlıyor.”