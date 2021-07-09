Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan iki kişi tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 arkadaşı teslim oldu. İki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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Aliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan G.K. (22) ve U.B. (21) ise yaklaşık 1 hafta sonra teslim oldu. G.K. ve U.B.'nin Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcıya ifade verdi.

Gürkan K. ile Ufuk B., 'eziyet etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gürkan K. ile Ufuk B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)