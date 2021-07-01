Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: 1 arkadaşı tutuklandı, 2 arkadaşı aranıyor

İstanbul Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili bugün yeniden gözaltına alınan Senem T. tutuklandı, T.Y. ise 'ev hapsi' şartıyla serbest bırakıldı. Ölüm anında Çakal'ın yanında bulunan G.K. (22) ve U.B. (21) 'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda, geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.



Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ikisi kız, ikisi erkek 4 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu.



Görüntülerde yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor. Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra Çakal'ın cesedi uçurumda bulundu.

Soruşturmada savcılık, Çakal'ın görüntülerde yer alan 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Senem T. (17) ve T.Y. (15) bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Senem T. tutuklanırken T.Y. ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

G.K. (22) ve U.B. (21) 'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.