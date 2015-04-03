'Elektrik kesintisi aşıları bozdu' iddiası Meclis’e taşındı

31 Mart tarihinde ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin stoklardaki milyonlarca aşıyı tehlikeye soktuğu iddiası Meclis gündemine taşındı.

CHP Milletvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na "31 Mart 2015 tarihinde yaşanan elektrik kesintileri sırasında kaç adet aşı bozulmuştur?" sorusunu yöneltti.



Milletvekili Özel, elektrik kesintisinden dolayı ne kadar aşının zarar gördüğünü TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevaplandırması için Meclis’e sunulan soru önergesi şu şekilde:



"31.03.2015 tarihinde saat 10.36’da Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda elektrikler kesilmiş, yaklaşık 40 ilde vatandaşlarımız mağdur olmuş, kesinti nedeniyle ülkemizde adeta hayat durma noktasına gelmiştir. Birçok ilde tramvay metro seferleri durmuş, trafik ışıkları dahi çalışamaz hale gelmiştir. Ayrıca yaşanan bu kesintiler nedeniyle de 6 bin Aile Sağlığı Merkezinde bulunan milyonlarca aşı tehlikeye girmiştir. Aile hekimliklerinde 1 -5 yaş arası yapılan Hepatit B, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği gibi aşılar bulunmaktadır. Bu aşılar, özel aşı dolaplarında değil ev tipi buzdolaplarında muhafaza edildiği için uzun süre yaşanan kesintiler sebebiyle bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.



Böyle bir elektrik kesintisi durumunda ortak bir eylem planının olmaması Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan doktorlar ve sağlık personelini panikletmiş, böyle bir durumda milyonlarca aşıyı ne şekilde koruyacağını bilmedikleri için de adeta bir kriz ortamı doğmuştur.



Bu bağlamda; ülkemizde Aile Sağlığı Merkezlerinde saklanan kaç milyon aşı bulunmaktadır? Bunlar hangi tür aşılardır?



31 Mart 2015 tarihinde yaşanan elektrik kesintileri sırasında kaç adet aşı bozulmuştur? Bunlar hangileridir?



Aile Sağlığı Merkezlerinde aşılar hangi şartlarda saklanılmaktadır? Aşıların korunması için ne gibi tedbirler alınmaktadır?



Yaşanabilecek olası elektrik kesintilerinde ve diğer olumsuz şartlarda aşıların korunması için bir eylem planı bulunmakta mıdır?



Böyle bir eylem planı bulunmamakta ise yeni bir eylem planı yapılması için herhangi bir çalışma başlatılmış/başlatılacak mıdır?



Sağlık Bakanlığı aşıların 8 derecenin üstüne çıkması halinde Aile hekimlerinden tutanak tutmasını talep etmekte ve aile hekimleri aşıların parasını cebinden ödemek zorunda bırakılmaktadır. 31 Mart 2015 tarihinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bozulan aşıların paraları aile hekimlerinden alınmış mıdır?



Belirtilen durumda aşı ücretlerinin aile hekimlerinden alınmasının gerekçeleri nelerdir?"