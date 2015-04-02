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İTO Başkanı elektrik kesintisinin faturasını işçilere çıkardı

Ekrem Demirtaş, salı günü gerçekleşen elektrik kesintisinden kaynaklanan üretim kaybının ekstra çalışmayla telafi edilebileceğini söyledi

02 Nisan 2015 21:00

İzmir Ticaret Odası (İTO) ve Anadolu ve Trakya Doğalgaz Santralleri Derneği (DOĞSANT) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, elektrik kesintisinden kaynaklanan üretim kaybının ekstra çalışma ile telafi edilebileceğini söyledi.

İşverenlerin ve işçi sendikalarının bu konuda anlaşması gerektiğini söyleyen Demirtaş, "Bu konuda bütün işçilerimiz, çalışanlarımız ’cumartesi günü çalışıyoruz ve ücret almıyoruz, çalışmadığımız günün üretim eksiğini tamamlayacağız’ diyebilir. Tüm taraflara bu konuda çağrıda bulunuyorum" dedi.

 

'Cumartesi çalışma yaparak ekonomimizdeki bu sıkıntıyı, kaybı telafi etmiş olabiliriz'

 

Elektrik kesintisi nedeniyle pek çok sektörde üretim kaybı yaşandığını belirten Demirtaş, bunun telafi edilmesinin de mümkün olduğunu söyledi. Demirtaş, şöyle konuştu:

"Milli ekonomimizden kayıp hesabı yapılmıştır ama ’Ekonomik zararın içerisindeyiz, ihracat taahhütlerimizi yerine getiremedik, malları üretemedik’ diye herhangi bir şey yok. Bunu çok fazla abartmamak gerekiyor. Eğer bir kayıp varsa bunu telafi etmek için cumartesi çalışma yapılır. Sendikalarımız bu konuda anlayış içine girer. İşçilerimiz firmalarımıza destek verir, cumartesi çalışma yaparak ekonomimizdeki bu sıkıntıyı, kaybı telafi etmiş olabiliriz. Ekonomik krizlerde Türk işçisi sendikanın almış olduğu zammı uygulamadı. ’Ekonomi sıkıntıda, biz bu zammı istemiyoruz’ dedi. Yani bilinçli sendikalarımız ve çalışan kitlemiz var. Bu konuda bütün işçilerimiz, çalışanlarımız ’cumartesi günü çalışıyoruz ve ücret almıyoruz, çalışmadığımız günün üretim eksiğini tamamlayacağız’ diyebilir. Tüm taraflara bu konuda çağrıda bulunuyorum."

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