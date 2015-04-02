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Enerji Bakanı'ndan elektrik kesintisi açıklaması: Araştırmalarımız hâlâ devam ediyor

'Saldırı ihtimal haricinde değil; Buna siber saldırı demem için şu an erken'

02 Nisan 2015 15:27

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, salı günü ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin bir açıklama yaptı. Yıldız, "Vakayı okuyoruz hangi sebeplerle olduğu yönünü araştırıyoruz" dedi.

Bakan Yıldız'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Vakayı okuyoruz hangi sebeplerle olduğu yönünü araştırıyoruz. Birer saniye arayla Atatürk Barajı'ndan, Çukurova Bölgesi'nden ve Elbistan'dan çıkan hatların açtığını görüyoruz. Çukurova Bölgesi'nin izole olmasıyla beraber, Batıdaki İzmir Aliağa Bölgesi'ndeki santralların peşpeşe çıkması böyle bir çöküşün tetiklemesine sebep oldu.

Vakayı okuyoruz hangi sebeplerle olduğu yönünü araştırıyoruz. Bir kısım olasılılar var. Bütün olumsuzlukların aynı ayana rastgelebilmesinin 86 bin 400'de bir ihtimal.

33 yıldır işi iletim olan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda böyle bir olasılığın şu ana kadar gerçekleşmediğini belirttiler. 

1999'da hepimizin derinden yaralayan depremle fiziken bir kırım çökmeler oldu, onu ayrı tutuyorum. Bu sistem Avrupa'nın ikinci büyük şebekesidir.

İster teknik ister başka gerekçelerle bunu saniye saniye görüntüleme imkanımız var geriye dönüp detaylarına baktığımızda.

Sistem kendini korumak için grekirse frekans seviyelerini ve gerilim dalgalanmalarını herbirini tek tek gözlemliyor. Sistem bu şekilde çalışıyor, sorunların geneline sirayet etmemesi için.

Aliağa bölgesinde birbirini ardı ardına tetikleyen yapının frekasın düşmesiyle meydana geldiğini gözlemledik. Bunu tetikleyen sebebin ne olduğnu bir müdahale mi teknik mi manipülasyon mu olduğunu söyleyemiyoruz.

Türkiye'nin enerji iletim sistemi AB üyesi ülkeler tarafından kabul görmüş bir sistemdir. Sistemimize güveniyoruz, ekibimize güveniyoruz. Sebeplerini kamuoyuyla paylaşacağız.

10.36'da başlayan sorun çok kısa sürede sistemin çökmesine neden oldu. Bu açıdan ben sanayicilerimizin ve vatandaşlarımızın bundan tesir altında kaldığını biliyorum ve sistem adına bunun tekrarlanmayacağını ifade ediyorum.

Saldırı ihtimal haricinde değil. Buna siber saldırı demem için şu an erken."

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