Elazığ Emniyeti'ne bombalı araçla yapılan saldırıyı planlayan kişi yakalandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bir ay önce bombalı araçla yapılan saldırıyı planladığı, keşif yaptığı ve araca bomba düzeneği yüklediği belirtilen Metin Benice (32), yardım ve yataklık yapan 5 kişiyle birlikte yakalandı.

3 polisin şehit olduğu, 110'u polis 217 kişinin yaralandığı intihar saldırısıyla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıyı planlayan, keşif yapan ve araca bomba düzeneğini yükleyen grubun elebaşının Diyarbakır'ın Lice ilçesi nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Metin Benice olduğunu belirledi. Benice ile birlikte yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Suçunu itiraf etti

Lice'de yakalanıp Elazığ'a getirilen Metin Benice'nin emniyetteki sorgusunda, bomba düzeneğini hazırlayıp araca yüklediğini, daha önceden gelip kameralarla bölgede keşif yaptığını ve saldırı planını hazırladığını itiraf ettiği öğrenildi. 6 kişi savcılığa sevkedildi.