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Saldırıya uğrayan Elazığ Emniyet Müdürlüğü, 'FETÖ okulu’na taşındı

Saldırıda 3 polis şehit olmuştu

31 Ağustos 2016 18:59

Elazığ’da PKK'lıların bomba yüklü araçla düzenlediği, 3 polisin şehit olduğu saldırıda ağır hasar gören emniyet müdürlüğü, “FETÖ/PDY” soruşturmasında el konulan Güzide Hanım İlkokulu binasına taşındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Elazığ'da “FETÖ/PDY” soruşturmasında el konulan Özel Hikmet Demirel Erkek Öğrenci Yurdu binası da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi. Daha sonra yıkımına başlanan Hükümet Konağı'nda hizmet veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına taşınmaya başladı.

 

 

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