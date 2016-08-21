Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Elazığ'da, Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla yapılan ve 3 polisin şehit olduğu, aralarında sivillerin de olduğu 217 kişinin yaralandığı intihar saldırısıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına 17 yaşındaki E.E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. E.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şüpheli E.E.'nin Esentepe Mahallesi'nde yakalandığı belirtilerek, PKK'yla bağlı Sivil Savunma Birliği (YPS) üyesi olduğu kaydedildi. Bomba yüklü araçla yapılan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.