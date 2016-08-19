İçişleri Bakanı Ala: Elazığ bombacısının kimliği belli oldu

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırının beyaz minibüsle gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunu söyledi. Bakan Ala, saldırıyı gerçekleştirenin kimliğinin de belli olduğunu belirtip, saldırganın Türk vatandaşı olduğunu ifade etti.

Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yapılandığı iddia edilen "Gülen cemaati mensuplarının PKK'yla işbirliği yaptığını" öne süren Ala, "FETÖ teröristlere yardım etti. Van'da 6-7 Ekim olaylarını hatırlayınız bir araç yanıyor emniyetin panzeri ile sapasağlam emniyet araçlarını götürüp o aracın üzerine atan polis memurlarını yakaladık. Onları görevden aldık işlerine son verdik" diye konuştu. Ala, "FETÖ ile mücadelede ayrı bir kurumsal yapının planlandığını" söyledi.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Ala'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Elazığ Bitlis ve Van'daki terör olayları.. Elazığ'daki intihar eylemi mi? Yeni bilgiler var mı?

Evet bu saldırı intihar saldırı bomba yüklü. 3 polisimiz şehit oldu 217 kişi yaralandı 115'i polis 102'si sivildi 83'ü hastanede 1 kişinin durumu kritik. 1 kişi başka bir ilde gözaltında.

PKK'nın aracı nereden aldığı nasıl getirdiği götürdüğü berraklaştı. Bir takım hususlar ortaya çıktı. Diyarbakır'dan Elazığ istikametine doğru gideceği istihbarat bilgisi alındı o plakalı araç değil bu araç gelmiş patlatmış.

Bomba yüklü araç ara yollardan Elazığ'a gelmiş. Nasıl yol buldu da girdi soruşturmacı görevlendirdim müfettişler inceleme başlattı. Ana yollardan değil de köy yollarından gelmiş. Teröristin kimliği belli oldu. Bütün sahada operasyonlar devam ediyor.

"FETÖ teröristlere yardım etti"





Fetö teröristlere yardım etti. Van'da 6-7 Ekim olaylarını hatırlayınız bir araç yanıyor emniyetin panzeri ile sapasağlam emniyet araçlarını götürüp o aracın üzerine atan polis memurlarını yakaladık. Onları görevden aldık işlerine son verdik.

İçişleri Bakanlığı'ndaki istihbarat birimlerinin fonksiyonları yeniden ele alınıyor. Burada alternatifleri sunacağız. Diğer taraftan MİT'in şu andaki hem yapısı hem fonksiyonu eksiği fazlası ele alınıyor. Gerçekten aldığı istihbaratı değerlendirecek olan kurumsal yapı ihtiyacı gözetiliyor. Devletin istihbarat örgütlerinin aldığı istihbaratı değerlendirip devletin politikasına yol gösterecek değerlendirecek bir koordinasyon birimi oluşacaktır. Buna ihtiyaç var. MİT ağırlıklı olarak dış istihbarata bakacak ama iç istihbarattta ne kadar alanda görevli olacak onu tartışıyoruz. Şu kesin içerideki emniyet jandarma istihbaratı iç istihbarata bakacak ama değerlendirmeler sonucunda farklı kararlar da alabiliriz Başbakanlık'a bağlanması...

FETÖ ile mücadele için ayrı kurumsal yapı planlanıyor mu?



Elbette belli bürolar bu iş için takip edecektir.

"Silahlandırma yapılabilir"

MİT'teki bazı füzeler bile işimize yaradı. Hakan Fidan'ı aradım ve bunları Meclis'e gönderdi. Biz Emniyet'i insanların iyi niyetine bırakamayız. Ağır silahlandırmalar yapılacak. Ama bunları burada açıklamayalım tek tek.