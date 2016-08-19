Elazığ'daki bombalı saldırıya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırısıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, K.B'yi gözaltına aldı.

2014 yılında Tunceli kırsalında PKK'ya katıldığı ve bir yıl sonra Muş'ta yaşayan ailesine döndüğü öğrenilen kadın zanlının, terör saldırısı sırasında Elazığ'da olduğu belirlendi.

Ne olmuştu?



Elazığ Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın etkisiyle Emniyet Müdürlüğü binasında ağır hasar meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre, saldırıda 3 polis şehit oldu, 20'si ağır 217 kişi de yaralandı. Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte bölgede incelemek yapmak üzere Elazığ'a geldi.

