El Şebab Somali'de otel bastı; en az 7 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da El Şebab militanlarının Maka Al-Mukarama Hoteli'ni bastığı belirtiliyor.

El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütünün Somali'nin başkenti Mogadişu'nun merkezindeki otele yönelik gerçekleştirdiği saldırıda en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Örgütün Askeri Operasyonlar Sözcüsü Şeyh Abdiasis Ebu Musab, Reuters'e verdiği bilgide, "Maka Al Mukaram Oteli'ne yapılan saldırının arkasında biz varız ve oteldeki çatışma halen devam ediyor" ifadesini kullandı.

Polis Şefi Ali Hüseyin, saldırıda en az 7 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Ali Hüseyin, "Ölü sayısının artması kesin" diye konuştu.

Yerel kaynaklar, otelde hükümet görevlilerinin bir toplantısı olduğunu, baskın sırasında görevlilerin otelde olup olmadığı konusunda net bir bilgiye ulaşamadıklarını belirtiyor.

Otelden silah sesleri geldiği belirtiliyor.