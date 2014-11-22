El-Şebab, Kenya'da 28 kişinin kafasını kesti

Kenya Polis Sözcüsü Mesud Muveyni, "Eş-Şebab örgütü militanlarının, Mandira kentinde 28 kişinin kafasını keserek öldürdüğü bilgisini aldık" dedi.

Saldırının, bu sabah Mandira kentinden başkent Nairobi'ye doğru seyahat eden bir otobüsün Ömer Cilu bölgesinde durdurularak gerçekleştirildiğini ifade eden Muveyni, kesin ölü sayısını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırganların, "Müslüman ile Hristiyan yolcuları birbirinden ayırdıktan sonra bazılarını öldürdüğünü" öne sürdü.

Eş Şebab militanları Eylül 2013'te Nairobi'deki westgate Alışveriş Merkezi'ni dört gün boyunca kuşatma altına almış, sonunda Kenya ordusu müdahale etmişti. Dünyanın, kan dondurucu fotoğraflarla tanıklık ettiği olayda 61 sivilve 6 asker hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla şüpheli tutuklanırken 5 saldırgan da öldürülmüştü. (AA)