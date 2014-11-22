T24 LogoT24 Logo
Dünya

El-Şebab, Kenya'da 28 kişinin kafasını kesti

Kenya'nın Mandira kentinde Eş-Şebab örgütü militanları bir otobüsü durdurarak, ilk belirlemelere göre 28 yolcuyu öldürdü

22 Kasım 2014 14:32

Kenya Polis Sözcüsü Mesud Muveyni, "Eş-Şebab örgütü militanlarının, Mandira kentinde 28 kişinin kafasını keserek öldürdüğü bilgisini aldık" dedi.

Saldırının, bu sabah Mandira kentinden başkent Nairobi'ye doğru seyahat eden bir otobüsün Ömer Cilu bölgesinde durdurularak gerçekleştirildiğini ifade eden Muveyni, kesin ölü sayısını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırganların, "Müslüman ile Hristiyan yolcuları birbirinden ayırdıktan sonra bazılarını öldürdüğünü" öne sürdü.

Eş Şebab militanları Eylül 2013'te Nairobi'deki westgate Alışveriş Merkezi'ni dört gün boyunca kuşatma altına almış, sonunda Kenya ordusu müdahale etmişti. Dünyanın, kan dondurucu fotoğraflarla tanıklık ettiği olayda 61 sivilve 6 asker hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla şüpheli tutuklanırken 5 saldırgan da öldürülmüştü. (AA)

ETİKETLER

kenyael şebab28 yolcukafa kesme

İlgili Haberler

El Şebab örgütüne büyük darbe

ABD, dünyanın en çok aranan teröristler listesine koyduğu El Şebab örgütü liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

Kenya'da aşırı dinci şiddet

Kenya'nın kuzeyinde aşırı dinci militanların bir otobüse düzenlediği saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24