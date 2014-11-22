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Dünya
Deutsche Welle

Kenya'da aşırı dinci şiddet

Kenya'nın kuzeyinde aşırı dinci militanların bir otobüse düzenlediği saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti.

22 Kasım 2014 13:24


Kenya polisi, ülkenin kuzeyinde otobüse saldırı düzenleyen silahlı militanların El Şebab örgütüne mensup olduklarını söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, otobüsün Mandera kenti yakınlarında Arabiya köyünde saldırıya uğradığını belirtti.

Otobüs Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere yola çıkmıştı.

Silahlı saldırganların otobüsü durduğu, içindeki yolcuları indirdiği, Müslüman olmayan yolcuları ayırdığı ve yolcular arasında Kuran okuyamayanları ve Müslüman olmayanları vurduğu kaydedildi.

Kafalarına kurşun sıkılarak öldürülen 28 kişiden 7'sinin kadın olduğu ifade ediliyor.

'Daily Nation' gazetesinin haberinde de sabah saatlerinde meydana gelen saldırıya yaklaşık 100 militanın katıldığı bilgisi yer aldı.

Mandera daha önce de Somali kaynaklı El Şebab örgütünün saldırılarına hedef olmuştu. El Kaide bağlantılı örgüt, bölgede şeriat kurmayı amaçlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KenyaManderaArabiyaNairobiMüslümanKuranNationSomaliKaideDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS

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