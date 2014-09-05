El Şebab örgütüne büyük darbe



ABD Savunma Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, İslamcı El Şebab örgütü lideri Ahmed Abdi Gudani'nin öldürüldüğünü bildirdi. Savunma Bakanlığı, Gudani'nin pazartesi günü düzenlenen hava saldırısında öldüğünü teyit ettiklerini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gudani'nin öldürülmesinin El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü için hem sembolik hem de operasyonel anlamda önemli bir darbe olduğunu ifade etti. Açıklamada operasyonda başarı sağlamasının, savunma bakanlığı, gizli servisler ve Pentagon'un uzun yıllardır titizlikle yaptığı çalışmaların sonucu olduğu belirtildi.

37 yaşındaki El Şebab örgütünün lideri Ahmed Abdi Gudani, ABD'nin dünyanın en çok aranan teröristler listesinde yer alıyordu. Gudani'nin başına 7 milyon dolar ödül koyulmuştu.

ABD, El Şebab milislerine yönelik hava saldırısını pazartesi günü düzenledi. Operasyonda, savaş jetlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da kullanıldığı belirtildi. Operasyonun ardından salı günü yapılan ilk açıklamada, Gudani'nin akıbeti hakkında kesin bilgi verilememişti.