El Nusra lideri: Suriye'de rejim çöktü, Rusya rejimi diriltmek için geldi

El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin lideri Muhammed Cülani, muhalefeti birleştirmek için Suudi Arabistan'da yapılan toplantıyı 'komplo' olarak nitelendirirken Rusya’nın Suriye’ye hava operasyonu düzenlemesini yorumladı ve "Rusya buraya Esed rejimine arka çıkmak için değil, rejimi diriltmek için geldi. Çünkü rejim ve kurumları fiilen çöktü” dedi.

Al Jazeera’nın haberine göre her röportajında olduğu gibi yine yüzünü gizleyen Cülani, Riyad'da muhalifleri aynı çatı altında birleştirmek için düzenlenen konferansı eleştirdi. Cülani konferans için "vatana ve Suriye'de kanlarını feda eden gençlere ihanet olarak" nitelendirdi.

Nusra lideri, "Bu bir komplo, konferans değil. Bu tür toplantıları engellemek gerekiyor." diye konuştu.

Riyad'daki konferansta Suriye rejimi ile müzakerelerin yapılmasına onay verilmiş ancak bu sürecin sonunda Beşar Esed'in devlet başkanlığından ayrılması şart koşulmuştu.

Cülani Riyad konferansına katılan grupların anlaşmaya rağmen bu sonuçları 'sahada uygulama güçlerinin bulunmadığını' savundu.

İç savaşta Rusya'nın hava saldırılarıyla rejime desteğini de yorumlayan Cülani, "Rusya buraya Esed rejimine arka çıkmak için değil, rejimi diriltmek için geldi. Çünkü rejim ve kurumları fiilen çöktü" diye konuştu.