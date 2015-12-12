Rusya: Riyad'daki toplantıya katılanlar Suriye muhalefetinin tamamı adına konuşamaz

Suriyeli muhalifleri bir araya getirmek amacıyla Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen toplantıyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Riyad'da toplanan grubun kendine tüm Suriye muhalefeti adına konuşma hakkı vermesini kabul edemeyiz" ifadelerine yer verildi.

Suriye'den bazı muhalif gruplar, üç günlük konferans için 10 Aralık'ta Riyad'da buluşurken, toplantılara davet edilmeyen Kürt güçler Haseke'de ayrı bir konferans düzenlemişti. Riyad'da 10 Aralık'ta toplanan muhalif gruplar, görüşmelerinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasal geçiş sürecinin başında görevden ayrılması şartı üzerinde anlaşmıştı.