T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yeni Şafak: Suriye'den 40 muhalif grup temsilcisi yarın Riyad'da buluşacak

Ahraru Şam, İslam Ordusu gibi grupların temsilcileri toplantıya katılacak

07 Aralık 2015 15:27

Yeni Şafak gazetesi, Suriye’de Esad rejimine karşı aktif mücadele veren 40 muhalif grubun temsilcisinin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geleceğini iddia etti.

Gazeteden Cihat Arpacık’ın haberine göre toplantıya Ahraru Şam, İslam Ordusu, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) güney cephelerinde faaliyet gösteren bileşenleri, Nureddin Zengi, Feylak-u Şam gibi gruplar katılacak.

Toplantıda, Suriye Muhalif Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ise siyasi temsilci statüsünde hazır bulunacak. Riyad toplantısında, SMDK'nın bundan sonra Suriye muhalefetinin ana siyasi temsilcisi olarak kabul edilip edilmeyeceğine yönelik tartışmaların da yaşanması bekleniyor. Yeni Şafak, Suriye ile ilgili kritik önemdeki Riyad toplantısının perde arkasını araştırdı. Suriyeli muhalif kaynaklardan alınan bilgelere göre, Riyad'da yapılacak toplantının ana gündem maddesi, Suriye'deki krizin çözümü için yapılan Viyana toplantılarında genel kabul gören “Esed'li geçiş, 18 ay sonra seçim" formülü olacak. Ancak toplantıya davet edilen ve savaş sahasındaki oldukça etkin olan muhalif askeri gruplar bu formüle başından bu yana karşı çıkıyor.

 

Ahrura Şam, söz sahibi olacak

 

Bu grupların başında ise ülkede önemli bir askeri koalisyon işlevi gören Fetih Ordusu'nun bileşenlerinden Ahraru Şam Hareketi geliyor. Savaşçıların neredeyse tamamının Suriyelilerden oluştuğu Ahraru Şam'ın, ülkenin hemen hemen her noktasında askeri varlığı bulunuyor. Bu grubun, iç savaştan sonra da ülkenin geleceğine yönelik söz sahibi olacak birkaç teşekkülden biri olacağı ifade ediliyor.

 

İslam Ordusu’nun iki şartı

 

Suudi Arabistan'la yakın ilişkiler içinde bulunan Zehran Alluş liderliğindeki İslam Ordusu da Riyad'a davet edilen gruplar arasında yer alıyor. İslam Ordusu, Riyad zirvesinde “Esed rejimi ve Baas unsurları tamamen temizlenmeli, İran güdümlü paralı yabancı militanlar ülkeden çekilmeli" şartlarını öne sürecek.

ETİKETLER

suriyeesadsuudi arabistanmuhalif gruplarbuluşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24