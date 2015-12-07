Yeni Şafak: Suriye'den 40 muhalif grup temsilcisi yarın Riyad'da buluşacak

Yeni Şafak gazetesi, Suriye’de Esad rejimine karşı aktif mücadele veren 40 muhalif grubun temsilcisinin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geleceğini iddia etti.

Gazeteden Cihat Arpacık’ın haberine göre toplantıya Ahraru Şam, İslam Ordusu, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) güney cephelerinde faaliyet gösteren bileşenleri, Nureddin Zengi, Feylak-u Şam gibi gruplar katılacak.

Toplantıda, Suriye Muhalif Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ise siyasi temsilci statüsünde hazır bulunacak. Riyad toplantısında, SMDK'nın bundan sonra Suriye muhalefetinin ana siyasi temsilcisi olarak kabul edilip edilmeyeceğine yönelik tartışmaların da yaşanması bekleniyor. Yeni Şafak, Suriye ile ilgili kritik önemdeki Riyad toplantısının perde arkasını araştırdı. Suriyeli muhalif kaynaklardan alınan bilgelere göre, Riyad'da yapılacak toplantının ana gündem maddesi, Suriye'deki krizin çözümü için yapılan Viyana toplantılarında genel kabul gören “Esed'li geçiş, 18 ay sonra seçim" formülü olacak. Ancak toplantıya davet edilen ve savaş sahasındaki oldukça etkin olan muhalif askeri gruplar bu formüle başından bu yana karşı çıkıyor.

Ahrura Şam, söz sahibi olacak

Bu grupların başında ise ülkede önemli bir askeri koalisyon işlevi gören Fetih Ordusu'nun bileşenlerinden Ahraru Şam Hareketi geliyor. Savaşçıların neredeyse tamamının Suriyelilerden oluştuğu Ahraru Şam'ın, ülkenin hemen hemen her noktasında askeri varlığı bulunuyor. Bu grubun, iç savaştan sonra da ülkenin geleceğine yönelik söz sahibi olacak birkaç teşekkülden biri olacağı ifade ediliyor.

İslam Ordusu’nun iki şartı

Suudi Arabistan'la yakın ilişkiler içinde bulunan Zehran Alluş liderliğindeki İslam Ordusu da Riyad'a davet edilen gruplar arasında yer alıyor. İslam Ordusu, Riyad zirvesinde “Esed rejimi ve Baas unsurları tamamen temizlenmeli, İran güdümlü paralı yabancı militanlar ülkeden çekilmeli" şartlarını öne sürecek.