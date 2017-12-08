El Kaide: Trump’ın kararı Müslüman dünya için açık bir meydan okuma

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından El Kaide’nin Yemen yapılanması, İslamcı militanlara Filistinlilere destek için safları sıkılaştırma çağrısı yaptı. Harekete geçilmediği takdir Mekke’nin de satılacağını savunan El Kaide, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararının Müslümanlara yönelik bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

ABD’nin kararının başta Körfez ülkeleri olmak üzere bölgedeki ülkelerin Washington’la işbirliği yapmasının sonucu olduğunu iddia eden El Kaide, açıklamada ”Bizler bu kargaşada Filistin Halkı'nın yanında yer alıyoruz. Habbe tanesi kadar da olsa sahip olduklarımızla onlara yardım edeceğiz. Sizlerin de sabırda sebat etmeniz ve Allah yolunda cihad etmeniz gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Uğursuz Başkan Trump"

El Kaide'nin Yemen yapılanmasını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir yazılı mesajla, "ABD, uğursuz Başkanı Trump'ın eliyle Kudüs'ün Siyonist Yahudilerin başkenti olduğunu açıklamış. Atmış olduğu bu cüretkâr adım; Yahudi Amerikalı yazar John Biter'in ABD ve İşgalci Yahudiler arasındaki ilişki hakkında söylediklerini onaylar niteliktedir, ''ABD'nin liderleri ve onların yardımcıları tıpkı kutsal bir mabedin önünde boyun eğen bir kul gibi Siyonizm’in önünde boyun eğmiştir” dendi. Açıklama, şöyle devam etti:

"Alınan bu karar, başta Körfez Ülkeleri olmak üzere bölgedeki ülkeler tarafından Mukaddes toprakların Siyonist Yahudilere peşkeş çekilmesi ve ilişkilerin normalleştirilmesi için atılan adımların sonucunda gelmiştir. Böylece Filistin davasını merkeze alan Müslümanlara açıkça meydan okunmuştur.

"Filistin halkının yanındayız"

“Biz bu ümmetin bir parçası olarak diyoruz ki: Yahudilerin Kudüs ve Filistin topraklarında zerre miskal hakları yoktur. Sevgili peygamberimizin (s.a.v) yürüdüğü bu topraklar Trump'ın mülkü değildir ki buraları Yahudilere versin... Fatih Ömer Faruk’un, Selahaddin-i Eyyubi’nin torunları bu topraklardan asla vazgeçmeyecekler ve yakın zamanda Allah'ın yardımıyla buraları geri alacaklardır"

Bizler bu kargaşada Filistin Halkı'nın yanında yer alıyoruz. Habbe tanesi kadar da olsa sahip olduklarımızla onlara yardım edeceğiz. Sizlerin de sabırda sebat etmeniz ve Allah yolunda cihad etmeniz gerekir.

"Kudüs burada, ya siz neredesiniz?"

Çağrımız İslam uğrunda gayret sarf edenlere ve özellikle mücahitlere yöneliktir: Filistin Halkı'nın üzerindeki zulme son vermek, mazlumları zafere ulaştırmak için bölünmüşlüğü ve ihtilafı bir kenara bırakın! Onlar sizleri bekliyor. Çatlaklığı olmayan bir set, tembellikle yamalanmayan bir saf olunuz.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara sesleniyoruz: Bölgedeki ülkelerin Yahudilerle ilişkilerini normalleştirme gayretleri içerisinde iken ABD'nin sattığı Kudüs burada, ya siz neredesiniz? Onların zafere ulaşması için mal, silah ve mücahitlere yardımınız nerede? Şayet harekete geçmezseniz Allah korusun belki de yarın bir gün en kutsal mekânımız olan Mekke-i Mükerreme satılacak. İşte o zaman iş işten geçmiş olacak.”