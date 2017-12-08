6 soruda ABD Kudüs kararını neden aldı, bundan sonra ne olacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını eleştiren emekli büyükelçi Oğuz Demiralp, “Son derece yanlış, akılsızca bir karar. Hem hukuka aykırı, hem de siyaseten çok yanlış” dedi. Trump’ın kararıyla ilgili “Akılsız bir adama ‘Neden yaptın?’ diye sormak çok zor” diyen Demiralp, ABD’nin Trump dönemindeki dış politikasıyla ilgili “Dış politikada strateji falan yok. Bir sürü akılsız ve ebleh belirliyor” görüşünü dile getirdi. Demiralp, gelecek süreçle ilgili olarak da “Bundan sonra radikal İslam dediğimiz kesim beslenecek. O kesin. Buna karşı Filistin’e daha çok sahip çıkmak lazım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan bir karar çıkartmak lazım. Güvenlik Konseyi’ne başvurdular ama o konseye ABD de üye, oradan bir şey çıkmaz. ABD’yi izole etmek lazım” diye konuştu.

T24’e bilgi veren Demiralp’in açıklamaları şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması niye tepki çekti?

Son derece yanlış, akılsızca bir karar. Hem hukuka aykırı, hem de siyaseten çok yanlış.

Karar hukuka neden aykırı?

Bir kere 1947’de Kudüs’le ilgili Birleşmiş Milletler kararı var. Corpus Seperatum, yani özel statülü bir yer ilan ediyorlar. Bir de tabii sınırlar meselesi var. 1967’de alınan karar var. Ona göre Doğu Kudüs işgal altında. İşgalin sona ermesi lazım. Sınırların ve Kudüs’ün statüsünün de müzakerelerle belirlenmesi lazım. O konularda dört beş tane Güvenlik Konseyi kararı var. Bunlar da genellikle yedinci fasıl kararları, yani hukuk niteliğinde. Bunların hepsi, ABD’nin de imzasının olduğu kararlar. Bunların hepsini birden ihlal ediyor. Hukuka tümüyle aykırı. Uluslararası hukuku yapanlardan birisinin böyle ihlal etmesi de çok vahim bir şey.

ABD bu kararı niye aldı?

Birinci nedeni Trump akılsız bir adam. Akılsız bir adama “Neden yaptın?” diye sormak çok zor. Damadı fanatik Yahudi çevrelerin dolduruşuna geldi. “Bugüne kadar hiçbir ABD Başkanı yapamadı, ben yaptım” diyerek. Bir de dünya umurunda değil. “ABD istediğini yapar” havasında. Bütün Yahudilere mal edilmez bu hareket ama fanatik Yahudilerle de Donald Trump, biraz kendi güçlerinin üstüne çıkmaya başladı. Cevapsız kalmaz. Dış politikada strateji falan yok. Bir sürü akılsız ve ebleh belirliyor.

Bundan sonra ne olacak?

Bundan sonra radikal İslam dediğimiz kesim beslenecek. O kesin. Buna karşı Filistin’e daha çok sahip çıkmak lazım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan bir karar çıkartmak lazım. Güvenlik Konseyi’ne başvurdular ama o konseye ABD de üye, oradan bir şey çıkmaz. ABD’yi izole etmek lazım. Hukuken tanınmaması yetmez, hukuken tanınmamasını da tescil etmek gerekiyor. BM Genel Sekreteri onu yaptı. Çok güzel bir açıklama yaptı. Devletlerin de o açıklamaya destek olan genel bir karar alıp hukuken ABD’nin kararını eski dille izale etmeleri lazım.

ABD gibi bir ülkeyi baskı altına almak mümkün mü?

Uluslararası forumlarda karar almak gibi yollarla olur. New York’ta isterseniz üç günde çıkartılır o karar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) toplayacaklarını söyledi. İİT’nin alacağı kararın etkisi ne olur?

Toplamamız şart, çünkü orada dönem başkanıyız. Mısır’dan devraldı. Kınayıcı bir karar alınır. Filistin’e destek olunur, ABD kınanır.