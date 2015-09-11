El Kaide, IŞİD'e savaş açtı!

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in yerine geçen Ayman El Zevahiri, yayınladığı bir sesli mesajla IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye savaş açtı. El Zevahiri, yayınladığı bir sesli mesajında IŞİD'e 'fitne' ile suçladı. Mesajda, "Fitne ateşini söndürmek için mümkün olduğunca az karşılık vermeyi tercih ettik. Fakat Ebubekir El Bağdadi ve arkadaşları bize başka bir alternatif bırakmadı" deniliyor.

Hürriyet'teki habere göre, yayınlanan sesli mesajda Zevahiri, "fitne"yle suçladığı IŞİD lideri Bağdadi'nin iddia ettiği gibi tüm Müslümanların lideri olmadığını söylüyor. “Bağdadi’nin kendini İslam tarihindeki 4’ünci halife olarak ilan etmesinin herkesi şaşırttığını” sözlerine ekleyen Zevahiri, IŞİD liderinin tüm Müslümanlara danışmadan bu kararı verdiğini belirtiyor.

Amerikan Yayın Kuruluşu ABC News'e konuşan Matthew Olsen, “Zevahiri, şimdiye dek açıkça IŞİD ve Bağdadi’yi kınamaya istekli olmadı” diyerek Zevahiri'nin çıkışını "El Kaide ile IŞİD arasında uzlaşılması mümkün olmayan bir ayrılık" olarak nitelendirdi.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin eski direktörü olan Olsen, "Bu, El Kaide liderliği ile IŞİD arasındaki ayrılığın ne kadar derin olduğunu vurguluyor" dedi.