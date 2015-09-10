IŞİD rehineleri internetten satışa çıkardı!

Propaganda dergisi Dabıq'ın 11. sayısını çıkaran IŞİD, rehin tuttuğu 2 Norveç ve Çin vatandaşı için fidye istedi ve internetten satışa çıkardı. Kaçırmayı doğrulayan Norveç Başbakanı Solberg ise vatandaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ama asla fidye ödemeyeceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, İngilizce konuşan yabancıları kendine çekmek amacıyla her türlü propaganda yolunu deneyen IŞİD, ABD ’deki İkiz Kuleleri hedef alan 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne 2 gün kala, pek çok dilde çıkardığı aylık çevrimiçi dergisi Dabıq’ın İngilizce versiyonunun 11. sayısını yayımladı. Örgüt, sarı tulum giydirdiği ve fotoğraflarını yayımladığı bir Çinli ve Norveçliyi de rehin tuttuğunu duyurdu.

Norveçli rehinenin, başkent Oslo’da yaşayan 48 yaşındaki Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, Çinli rehinenin de 50 yaşındaki serbest danışman Fan Cinghui olduğu belirlendi. Diğer taraftan ‘hükümetlerinin terk ettiğini’ öne sürdüğü rehinelerin fotoğraflarının altına ‘satılık’ yazan örgüt, ‘serbest kalmaları ve ülkelerine dönebilsinler diye ödemek isteyenler için’ de telgraf adresi verdi ve ‘teklifin kısa bir süre için geçerli olduğunu’ yazdı.

Öte yandan Norveç Başbakanı Erna Solberg, isim vermese de, 40’lı yaşlardaki bir Norveçlinin ocaktan bu yana IŞİD’in elinde olduğunu doğruladı. Solberg, fidye talebini ise hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini vurguladı: “Amacımız vatandaşımızı eve geri getirmek. Açık konuşayım, bu çok zorlu bir durum. Terörist ve suçluların baskısına boyun eğemeyiz ve eğmeyeceğiz. Norveç fidye ödemez. Bu asla vazgeçemeyeceğimiz bir ilke.”

'Haçlı ordusu ve Türkiye hedefte'

Bu arada derginin kapağında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'yı konuşurken gösteren bir fotoğraf ve ‘Hendek Savaşı’ndan koalisyon savaşlarına’ başlığının kullanılması dikkat çekti. IŞİD karşıtı koalisyon ve NATO’dan ‘Haçlı ordusu’ olarak bahsedilen, Türkiye’nin de bunun bir parçası olmakla suçlandığı bir yazıda da Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in el sıkışırken çekilmiş fotoğrafı yer aldı.