IŞİD, Aylan bebekle tehdit etti: Bizden kaçanlar...

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) internetten yayın yapan propaganda dergisi Dabiq 11’inci sayısında 3 yaşındaki Aylan Kurdi’nin cansız bedeninin fotoğrafını kullandı. Dergi, Aylan’ın fotoğrafını, “Darul-İslam’a sırtını dönenleri bekleyen tehlike” başlığıyla verdi.

DHA’dan Ahmet İncel’in Spiegel Online’na dayandırarak verdiği haberde, Dabiq, Aylan’ın fotoğrafını “Darul-İslam’a sırtını dönenleri bekleyen tehlike” başlığı altında kullandı. Yazıda, “Bizden kaçanlar, bu tür kaderle karşı karşıya kalırlar” denirken, Batı’ya kaçmanın büyük bir günah olduğu öne sürüldü. IŞİD, dergideki yazıda Batı’nın, IŞİD’den kaçanları nefsi tutkular, uyuşturucu ve alkol ile aldattığı ve İslam’a sırt çevirttiğini iddia ediyor.

Dabiq 11. sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'yı konuşurken gösteren bir fotoğraf yayımlamış ve "El Ahzab savaşından (Hendek savaşı) koalisyon savaşlarına" başlığını kullanmıştı.