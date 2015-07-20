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'El ele ölüme gittiler'

Fotoğrafta yer alan kişilerden birinin hayatını kaybetmediği ve şu anda hastanede bulunduğu belirtildi

20 Temmuz 2015 23:41

Gelen uyarılar üzerine, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nunun Twitter hesabından, 'Ölüme el ele giden yoldaşlarımız' notuyla paylaşılan fotoğrafta görülen kişilerden birinin hayatını kaybetmediğini ve şu anda hastanede bulunduğunu duyurmak isteriz.

Başta fotoğrafta yer alan genç arkadaşımız ve ailesi olmak üzere tüm okuyucularımızdan özür dileriz. Suruç'ta yaralananların hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 32 kişinin arasında bulunan iki arkadaşın, el ele hayatlarını kaybettiklerine dair fotoğraf yayınlandı.

Kobanê'deki çocuklara oyuncak dağıtmak ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmak amacıyla Suruç'ta toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını, SGDF'nin basın hesabı Twitter üzerinden yayınladı.,

32 kişi öldüğü, 103 kişinin yaralandığı katliamda hayatını kaybeden iki kişi hakkında, SGDF Basın tarafından paylaşılan tweet, şu şekilde:

 

 

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