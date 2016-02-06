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Ekvador: Türkiye'ye protesto notası vereceğiz

"Türkiye’nin güvenlik güçleri bu ülkede kendilerini ifade eden insanlara müdahale edemez"

06 Şubat 2016 21:49

Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, Türkiye Cumhurbaşkanlığı korumalarının Erdoğan karşıtı göstericilere müdahalesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Kurumsallığımızı ve Ekvador’un egemenliğini savunmak için hareket edeceğiz, protesto notası vereceğiz ve Türk hükümetinin açıklamalarını ve cevabını bekleyeceğiz” dedi.

Cihan Haber Ajansı'dan Atacan Cuma'nın haberine göre, Ekvador Dışişleri Bakanı, enstitüde (İAEN) Devlet Başkanı Rafael Correa’nın misafiri olarak gelen yabancı bir ülke liderine hakaretlerin “utanç verici ve saygısızlık” olduğunu ifade etti.

 

"Ekvator'da ifade özgürlüğü var"

 

Ekvador polisinin işine karışan Türk korumaların davranışının ise kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Patino, bazı insanların "tekme atılarak etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

“Türkiye güvenliği bunu yapmamalıydı” diyen Ricardo Patino, “Ekvador’da ifade özgürlüğü var ve Türkiye’nin güvenlik güçleri bu ülkede kendilerini ifade eden insanlara müdahale edemez.” şeklinde konuştu.

Patino ayrıca daha fazla önlem alması gereken İAEN kurumundan da bir açıklama istediklerini sözlerine ekledi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sayfasında da Türkiye’nin Quito Büyükelçisi Korkut Güngen’in bakanlığa çağırıldığı ve olaydan duydukları rahatsızlığın iletildiği açıklandı.

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