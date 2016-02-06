Ekvador basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hakaret eden' iki kadına dava açılacak

Ekvador gazetesi El Comercio, Güney Amerika İşadamları Birliği Genel Sekreteri Cenk Gül’ün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı protesto ederken 'hakaret eden' iki kadına dava açacağını yazdı.



Gazete, Gül’ün “Salona akredite olmadan giren kadınlar, Recep Tayyip Erdoğan gibi dünya çapında bir lidere ‘katil’ dediler” sözlerine yer verdi.



“Sayın Cumhurbaşkanımıza hangi temele dayanarak katil diyorlar? Bu bizi rahatsız etti” ifadelerini kullanan Cenk Gül’ün “Bu gibi durum ‘reisimize karşı’ saldırı olabilirdi ve korumaların müdahale etmemesi halinde kadınlar Cumhurbaşkanı’na kadar ulaşabilirdi” dediği kaydedildi.



“70 koruma kadınlara saldırdı"



Ekvador Kadın Haklarını Koruma Platformu Başkanı Paulina Munoz da göstericiler Karka Kalapaqui ve Pilar Raza’nın davayla karşı karşıya olduğunu söyledi.



Korumaların müdahale ettiği 5 kadınla bir basın toplantısı düzenleyen Kalapaqui ve Raza, onlarca korumanın kendilerine saldırdığını ve hatta dinleyicilerin bile olaya dahil olduğunu söyledi.



Ekvador’a saatine göre Perşembe akşamı, başkent Quito’daki Ulusal Yüksek Çalışmalar Enstitüsü’nde (İAEN) gerçekleşen olayda, Erdoğan’ı protesto eden kadınlar korumalar tarafından dışarı atılmıştı.