"Ekrem İmamoğlu cephesinde yine bir iletişim krizi; Murat Ongun ayrıldı mı ayrılmadı mı, ne bir açıklama, ne bir yalanlama!"

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İstanbul'da ulaşımı engelleyen kar yağışı sırasında İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı sırasındaki Karadeniz gezisine davet edilen bazı gazetecilere yönelik eleştirilere verdiği "Önemsemiyoruz" yanıtıyla yoğun tepki gören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alındığı öne sürüldü. Resmen teyit edilemeyen iddialara göre, görevden alma, hukuken var olmayan, ancak fiili olarak icra edilen "İBB Sözcülüğü" uygulamasının kaldırılması kararıyla uygulandı. Ancak, telefonlara yanıt vermeyen Ongun'un çevresinden "görevin devam ettiği, görevden alma olursa Ekrem İmamoğlu'nun açıklama yapacağı" iddiası iletildi.

İBB yönetimi, sosyal medyada tartışılan iddiaya ilişkin olarak saatlerce açıklama yapmamakla eleştirildi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından, ""Ekrem İmamoğlu cephesinde yine bir iletişim krizi… İBB’den Murat Ongun ayrıldı mı, ayrılmadı mı? Ne bir açıklama, ne bir yalanlama… İletişim olarak sıkıntılı" görüşünü paylaştı.

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