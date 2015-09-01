T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ekrem Dumanlı'dan AA'nın İpek Grubu'na baskın haberine tepki: Terör örgütü senin babandır!

'Erdoğan'a acıyorum, ne hale geldi bu adam yahu'

01 Eylül 2015 14:22

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince Koza İpek Holding'e yönelik başlattığı operasyona Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'dan da tepki geldi. Samanyolu Haber'in canlı yayınına katılan Dumanlı, operasyonun "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı iddiasıyla" yapıldığını duyuran Anadolu Ajansı'na (AA) "Devletin ajansı da 'bilmem ne terör örgütü' filan diyor. Terör örgütü senin babandır derler. Hani mahkeme kararı? Ortada fol yok, yumurta yok. Sen teröristsin, terörist sensin derler" sözleriyle tepki gösterdi.

Dumanlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sana acıyorum, ne hale geldin sen yahu" dedi.

Dumanlı'nın Samanyolu televizyon kanalına yaptığı açıklamalar şöyle:

"İnsanları kamplaştırma, kutuplaştırma nereye gidecek? Cumhurbaşkanlığı bir sıfattır, en önemli özelliği halkın birliğini sağlamaktır. Şu an Türkiye’de Cumhurbaşkanı diye birisi yok. Görevi yapan şahsın bütün siyasi partileri çağırması, birlik beraberlik çağrısı yapması, adım atması lazım. Üzülerek söylüyorum, adamları yetiştirirler hemen, onun adına çok üzülüyorum. Arkadaş, sen ne hale geldin? Ülkede her gün 5 tane aslanımız şehit oluyor.

Birtakım örgütler vuruyor, kırıyor. Orada hiçbir şey yokken, demokrasinin kendisine sağladığı imkanları kullanan devletin ajansı da 'bilmem ne terör örgütü' filan diyor. Terör örgütü senin babandır derler. Hani mahkeme kararı? Ortada fol yok, yumurta yok. Sen teröristsin, terörist sensin derler."

 

'Bu bir darbeye teşebbüstür' 

 

"TOBB’un başında Kayserili bir hemşerim var, artık uyan ya. Bu bir darbeye teşebbüstür. Allah’tan korkun, Türkiye nereye geldi? Bütün fertlerin İpek Grubu’na yapılan, darbe diyorum, rejim değişikliği girişimidir. Yandaş medyanın goygoycularına sesleniyorum. Arkadaşlar hiç sevinmeyin, içine girdiğiniz iş tehlikeli bir iş."

 

AA, operasyonu nasıl duyurdu? 

 

Anadolu Ajansı, sabah başlatılan operasyonu "Koza İpek Holding'de arama başlatıldı" başlığıyla duyurdu. Spotunda "Fetullahçı Terör Örgütü'ne finans desteği sağladığı iddiasıyla Koza İpek Holding'in 23 şirketinde arama başlatıldı" ifadesi kullanılan haber metni şöyle: 

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı iddiasıyla Koza İpek Holding'in 23 şirketinde arama başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında, söz konusu örgüte finans desteği sağladığı ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle holdingin çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 23 şirketindearama başlattı.

Aramalarda, şirketlerdeki evrak ve bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi.

Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in ise yurtdışına çıktığı öne sürüldü.

ETİKETLER

ekrem dumanlıbugünipek medya grubufetöterör örgütü

İlgili Haberler

Koza-İpek Grubu'na 'FETÖ' baskını!

MASAK, polis eşliğinde Koza Holding patronu Akın İpek'in evi dahil birkaç adreste arama yapıyor

Baskın yapılan İpek Grubu'nun gazetesinin bugünkü manşeti: IŞİD'e silah sevkiyatı yapılıyor!

Bugün gazetesi, IŞİD'e silah sevkiyatı iddiasına ilişkin fotoğrafları da yayımladı

AA: Koza-İpek Grubu'na yapılan operasyon medya organlarını kapsamıyor

Bugün gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt: Bugün ve Kanaltürk aranacak şirketler listesinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24