Ekrem Dumanlı'dan AA'nın İpek Grubu'na baskın haberine tepki: Terör örgütü senin babandır!

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince Koza İpek Holding'e yönelik başlattığı operasyona Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'dan da tepki geldi. Samanyolu Haber'in canlı yayınına katılan Dumanlı, operasyonun "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı iddiasıyla" yapıldığını duyuran Anadolu Ajansı'na (AA) "Devletin ajansı da 'bilmem ne terör örgütü' filan diyor. Terör örgütü senin babandır derler. Hani mahkeme kararı? Ortada fol yok, yumurta yok. Sen teröristsin, terörist sensin derler" sözleriyle tepki gösterdi.

Dumanlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sana acıyorum, ne hale geldin sen yahu" dedi.

Dumanlı'nın Samanyolu televizyon kanalına yaptığı açıklamalar şöyle:

"İnsanları kamplaştırma, kutuplaştırma nereye gidecek? Cumhurbaşkanlığı bir sıfattır, en önemli özelliği halkın birliğini sağlamaktır. Şu an Türkiye’de Cumhurbaşkanı diye birisi yok. Görevi yapan şahsın bütün siyasi partileri çağırması, birlik beraberlik çağrısı yapması, adım atması lazım. Üzülerek söylüyorum, adamları yetiştirirler hemen, onun adına çok üzülüyorum. Arkadaş, sen ne hale geldin? Ülkede her gün 5 tane aslanımız şehit oluyor.

Birtakım örgütler vuruyor, kırıyor. Orada hiçbir şey yokken, demokrasinin kendisine sağladığı imkanları kullanan devletin ajansı da 'bilmem ne terör örgütü' filan diyor. Terör örgütü senin babandır derler. Hani mahkeme kararı? Ortada fol yok, yumurta yok. Sen teröristsin, terörist sensin derler."

'Bu bir darbeye teşebbüstür'

"TOBB’un başında Kayserili bir hemşerim var, artık uyan ya. Bu bir darbeye teşebbüstür. Allah’tan korkun, Türkiye nereye geldi? Bütün fertlerin İpek Grubu’na yapılan, darbe diyorum, rejim değişikliği girişimidir. Yandaş medyanın goygoycularına sesleniyorum. Arkadaşlar hiç sevinmeyin, içine girdiğiniz iş tehlikeli bir iş."

AA, operasyonu nasıl duyurdu?

Anadolu Ajansı, sabah başlatılan operasyonu "Koza İpek Holding'de arama başlatıldı" başlığıyla duyurdu. Spotunda "Fetullahçı Terör Örgütü'ne finans desteği sağladığı iddiasıyla Koza İpek Holding'in 23 şirketinde arama başlatıldı" ifadesi kullanılan haber metni şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı iddiasıyla Koza İpek Holding'in 23 şirketinde arama başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında, söz konusu örgüte finans desteği sağladığı ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle holdingin çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 23 şirketindearama başlattı.

Aramalarda, şirketlerdeki evrak ve bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi.

Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in ise yurtdışına çıktığı öne sürüldü.