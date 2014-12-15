Ekrem Dumanlı: Yapılan bu zulme direneceğim

Gülen Cemaati’ne yakın medya kuruluşlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın avukatları Gazi Tanır ile Hasan Günaydın, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avukat Hasan Günaydın, “Dumanlı, yapılanın zulüm, baskı olduğunu bu zulme direneceğini herkese belirtmemizi istedi” dedi.

CHA'da yer alan habere göre, Dumanlı ile sabah saat 09.00’da görüştüğünü anlatan Gazi Tanır, “Ekrem Bey’in morali iyi ama kırgın. Kırgınlığının sebebi gazeteler. Ben gazeteleri götürdüm, kendilerine. Gazetelerin birinde bir açıklama var, İstanbul Başsavcısı’nın açıklamasına dayandırıyorlar sözde. İstanbul Başsavcısı’nın ‘Ekrem Bey’i çağırdıklarını, gelmemesi üzerine gözaltına aldırdıkları’ ifadesi var, sözde. Biz, Cuma günü Çağlayan’a gittik. Ekrem Bey ve Hidayet Bey, haklarında soruşturma varsa ifade vereceklerini söylediler. Başsavcı Bey, böyle bir şey olmadığını, haklarında soruşturma olmadığını belirtti; ayrıca yazılı beyanda bulundu. Bunun üzerine biz Çağlayan’dan ayrıldık. Cumartesi günü gözaltı kararının çıkarılması, ardından Pazar günü polisin gazeteye gelmesi ve zorla alacağını belirtmesi tabii insanları, arkadaşlarımızı kırdı. Bu durum Ekrem Bey’i üzmüş. Ama yine de morali yerinde. Gazetelere baktı. Gazeteci arkadaşların geneline teşekkür ediyor, güzel şeyler var” açıklamasında bulundu.



Tutuklu listesinde adı geçen Ahmet Şahin’in sabah oğlu ile birlikte ifade vermeye geldiğini belirten Tanır, şöyle devam etti:

“İfadesinin alınmasının ardından Ahmet Şahin Hoca bırakıldı. Kendilerinin mahkemeye bile çıkmasına gerek görülmedi. Şu an Hüseyin Gülerce Bey yukarıda ifade veriyor. Zannederim ondan sonra polis arkadaşlar var. Onların ifadesi alınacak, tahminim en son Ekrem Bey ve Hidayet Bey’in ifadesi alınır. Herhalde bu akşam buradayız biz. 1 günlük ek süre almış zaten Savcı Bey, onu bize tebliğ ettiler. Bugün biterse inşallah yarın mahkemeye çıkacağız. Suçlamalar kabul edilir değil, daha doğrusu suçlama yok. İnşallah sorgu bitsin geniş açıklama yapacağız. O zaman göreceksiniz yapılan şeyler sadece bir algı, onun dışında bir suçlama yok, arkadaşlarımız tertemiz hiç kimseden korkuları yok. Çekindikleri bir şey yok. Kimseden bir şey talep etmediler ki, almadılar ki korkuları olsun." diye konuştu.



Ekrem Beyin isteklerinin olduğunu söyleyen, Tanır, "Ekrem Bey’in sevenleri için iletileri var. Ekrem Bey, her birinize teşekkür ediyor. Buralara bu saatlerde geldiğinizi anlatınca Ekrem Bey’in gözleri doldu. Bize ‘bu arkadaşları niye yorduk, bu insanlara niye zulmediyoruz’ dedi. Hepiniz hakkınızı helal edin.“ şeklinde konuştu.



Gazetecilerin avukat Tanır'a “Ekrem Dumanlı suçlamayı biliyor mu?” sorusuna da Tanır, “Biliyor.” cevabını verdi.



Yeni düzenlemelerle mahkemece dosyaya kısıtlılık kararı alındığını belirten Avukat Hasan Günaydın ise, “Her operasyondan evvel yeni birtakım yasal düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler ile altyapı oluşturulmaya çalışılıyor ardından operasyon yapılıyor. Şu olay da bunun tipik bir örneği. Bugüne kadar avukatların dosya içeriği ile ilgili bilgi belge alma imkânı vardı, yasal olarak. Maalesef bu dosya ile ilgili mahkemece kısıtlılık kararı alınmış. Onun için dosyanın içeriğinde ne var öğrenme imkânımız yok. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili gündemi saptırma, değiştirme, bunların konuşulmasını önleme ve perdeleme ile ilgili girişim görüyoruz." diye konuştu.



Günaydın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İfade veren arkadaşlara sorular yöneltiyoruz. Ekrem Bey ile ilgili olarak gazetenin yöneticisi olması sıfatıyla suçlama konusu çamur medyasının ileri sürdüğü suçlamalar doğru kabul edilse bile, bunları demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüs olarak değerlendirmek yerinde değildir. Ekrem Bey’i bir köşe yazısı, haber ile irtibatlandırmaya çalışıyorlar. Bu konuda Ekrem Bey’in en ufak ilgisi, yazışması, açıklaması, değerlendirmesi olmamıştır. Ekrem Bey’in kendi köşesi vardır. Burada önemli bulduğu, değerli gördüğü konular ile ilgili kendi görüş ve düşüncesini en geniş şekilde ifade etmektedir. Bu konuda kendisinin en küçük açıklaması, değerlendirmesi bulunmamaktadır. Buna rağmen sindirme amaçlı olarak gözaltına alındı. Gazi Bey’in de belirttiği gibi Cuma günü ‘ifade vermek istiyoruz, varsa buradayız gerekeni yapmaya hazırız’ demelerine rağmen yazılı olarak ‘hakkınızda soruşturma bulunmamaktadır’ cevabını almalarına rağmen hafta sonu yasanın onaylanmasının ardından makul şüphe iddiası ile, gerekçesi ile hakkında yakalama gözaltı kararı verilmiştir. Daha önce bu karar için somut delil konulmalıydı. Somut delil olmadığını onlar da biliyordu, yasal düzenleme yaptılar. Onayın ve Resmi Gazete’de yayımın ardından böyle bir soruşturma başlattılar gibi geliyor.”



Ekrem Dumanlı’nın herkese selamı olduğunu, dua istirham ettiğini vurgulayan Günaydın, “Yapılanın zulüm, baskı olduğunu bu zulme direneceğini herkese belirtmemizi istedi.” dedi.



