"Ekonomiyi zayıflatma" davasında karar: Bloomberg muhabirlerinin de aralarında bulunduğu 36 kişi beraat etti

Bloomberg haber ajansının Türkiye merkezli iki muhabiri Kerim Karakaya ve Ferhan Yalınkılıç’ın aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şikâyeti üzerine "Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalıştıkları” gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

10. duruşma bugün İstanbul 3. ACM’de görüldü. Yalınkılıç ve Karakaya’nın avukatı Ömer Bayraktar, dosyaya gelen bilirkişi raporlarında, hem “piyasa dolandırıcılığı” hem de Bankacılık Kanununda düzenlenen “itibarın zedelenmesi” suçlularının unsurlarının oluşmadığının bildirildirildiğini hatırlattı. Bayraktar, beraat talep etti

Atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmeden mahkeme, tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Ne olmuştu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, muhabirler Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç'ın Ağustos tarihli bir haber üzerinden "Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışması" gerekçe gösterildi.

Basına yansıyan dava metninin kopyasında, Karakaya ve Yalınkılıç'ın 10 Ağustos 2018 tarihli bir haberinde Türkiye'nin "bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimi vermeye çalışan gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer vermesi" suçlamalara gerekçe gösterildi.

Bloomberg, haberle ilgili sosyal medya hesaplarından yorumlar yapan ya da Türkiye'deki bankalar ya da ekonomik gelişmeleri eleştiren paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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