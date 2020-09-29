Ekonomist Emin Çapa, YEP'i değerlendirdi: Hedeflerin tutma ihtimali ve ülke sorunlarına çare bulma niyeti yok

Ekonomist Emin Çapa, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin olarak yaptırdığı değerlendirmede, "Bu programın ülke sorunlarına çare bulma niyeti yok" dedi. Çapa, YEP'in 2023’te 10 bin dolar gelir vadettiğini söylerken, "Yani, 2008’de yakalanmış olan seviyenin altını vadediyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin yaşadığı sorunun Türk lirasının değer kaybetmesi olduğunu savunan Çapa, "Mesele bu, iktidara güven kalmaması…" diye konuştu.

Gazeteci Semra Topçu’nun YouTube kanalında Albayrak'ın açıkladığı YEP'in ana temalarının ‘yeni dengelenme’, ‘yeni normal’ ve ‘yeni ekonomi’ olarak ifade edildiğini ancak bu programın amacının “illüzyon yaratıp ülkeyi seçime götürmek” olduğunu söyledi. YEP’in gerçekçi olmadığını ifade eden Çapa, büyüme, enflasyon ve kur örneklerini vererek, "Söylenen hedeflerin tutacağına kimse inanmıyor" dedi.

Çapa, "'Bu program ne vadediyor' diye baktığımda, 2023’te 10 bin dolar gelir vadediyor yani 2008’de yakalanmış olan seviyenin altını vadediyor… Türkiye’nin yaşadığı sorun doların yükselmesi değil, Türk lirasının değer kaybetmesi. Türk lirası Etiyopya para birimi Birri, Afganistan para birimi Afgan Afganisi karşısında bile değer kaybediyor. Mesele bu iktidara güven kalmaması…” değerlendirmesini yaptı.

Albayrak’ın açıkladığı Covid-19 yardımlarını da değerlendiren Çapa, "494 milyar liralık destek paketinin çoğu kredi, 32 milyar lirası yardım o da zaten işsizlik fonunun amacına uygun kullanılması" dedi.

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