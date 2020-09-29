Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi: 'Nobel Ekonomi Ödülü’nü kaçırdılar (!) diye kahroluyorlardır!

Kılıçdaroğlu, "Beş gündür bekliyorum. Vatandaşları tebaası sayan 'Sarayın Kibirli Adamı' ve 'Sosyete Damadı' ne diyecek diye" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Faizler inince, enflasyon düşecekti, Türk Lirası değer kazanacak, dolar - euro düşecekti. Yatırımlar artacak, işsizlik azalacaktı. Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı. Dolar - euro karşısında TL kar gibi eridi. Yatırımlar düştü, işsizlik arttı. Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… Beş gündür ‘tık’ yok. Herhalde “Nobel Ekonomi Ödülü’nü kaçırdılar (!) diye kahroluyorlardır! Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

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